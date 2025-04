"Il coraggio di andare avanti"

La mattinata inizia con quattro ore di sciopero, poi ne seguono altre quattro di lavoro alla Berco. L’appuntamento fisso è al bar Chiosco a pochi metri dallo stabilimento. A sorseggiare una birra c’è Massimiliano Tognazzo, uno degli operai che lotta per il posto di lavoro. Per lui Berco è una grande famiglia. La tuta blu è una seconda pelle. "Fa piacere sentire la vicinanza della comunità di Copparo – sottolinea –. I negozi che applicano gli sconti ai lavoratori, la raccolta di alimentari, sono segnali che non ci hanno lasciati soli. Sentiamo la loro vicinanza e questo ci infonde coraggio per continuare. Sono ormai due mesi che lottiamo e la speranza è che si arrivi a una soluzione positiva".