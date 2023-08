Il coraggio di dire basta "Tre richieste a settimana, in estate è boom di episodi"

di Lucia Bianchini

Anche a Ferrara tante richieste d’aiuto per uscire dalla violenza. A dare un quadro della situazione è Daria Baglioni, coordinatrice del progetto ‘Uscire dalla violenza’ del Centro donna giustizia.

Baglioni, qual è la situazione di Ferrara?

"Riceviamo una media di almeno tre nuove richieste a settimana da donne in situazione di difficoltà. In questo periodo poi stiamo ricevendo parecchie richieste di emergenza. Nei mesi estivi c’è sempre un maggiore numero di segnalazioni".

Quali sono i servizi che il Centro donna giustizia attiva in questi casi?

"Per chi non può tornare a casa c’è l’ospitalità in emergenza, che può sfociare nell’ingresso in casa rifugio. Ne gestiamo due sul territorio, più una in collaborazione con un’associazione. Oltre al percorso di uscita dalla violenza, con colloqui settimanali con l’operatrice di accoglienza, c’è la possibilità di ricevere supporto psicologico, consulenza legale e orientamento al lavoro. Oltre alla sede di via Terranuova gestiamo sei sportelli decentrati in provincia, per facilitare la richiesta di aiuto per le donne che non hanno i mezzi per spostarsi".

Cosa si può fare di più, anche a livello istituzionale, per proteggere le donne?

"Sono importantissime la sensibilizzazione e l’informazione alla cittadinanza. Il primo modo per fermare la violenza è permettere un cambio culturale, con la messa in discussione di modelli come il patriarcato. Servono attività nelle scuole in termini di educazione all’affettività, alla sessualità e all’emotività rivolte a tutti gli studenti: la violenza riguarda chi la subisce e chi la agisce. Tra le caratteristiche della violenza c’è la trasmissione generazionale: i ragazzi che vivono o assistono a violenze in famiglia poi riproducono i modelli vissuti, prima in amicizia poi nelle relazioni affettive". Per quanto riguarda i centri antiviolenza?

"Servirebbe un potenziamento a livello nazionale, con attenzione alle necessità delle donne: autonomia, casa, lavoro".

Dal punto di vista della giustizia, invece, qual è la situazione?

"Si dovrebbero velocizzare i tempi dei processi, i decreti di allontanamento o non avvicinamento, l’attivazione di tutela minori e i percorsi di supporto per i bambini che subiscono violenza".

Il Codice Rosso ha aiutato?

"È una risorsa che ha dato una svolta, ma le criticità restano molte".

Ad esempio?

"La denuncia d’ufficio. Può capitare infatti che una donna ritiri la propria denuncia perché non è pronta, salvo poi chiedere aiuto una seconda volta, rischiando a quel punto di non essere creduta. È importantissimo che quante più donne possibile siano informate sui loro diritti e possibilità di chiedere aiuto. Sempre più donne chiedono aiuto perché si parla di più di violenza e questo dà il coraggio di denunciare senza sentirsi responsabili della violenza subita".