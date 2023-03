Il coraggio di dire no, un faro

Il caso ‘mafioso’... a casa nostra. Nel nostro percorso abbiamo avuto l’opportunità di conoscere vicende e persone che hanno avuto il coraggio di dire no alla mafia! Noi ragazzi siamo stati particolarmente colpiti dalla determinazione del dottor Mazzoni, direttore

del “Group Mazzoni- Società Agricola Vivai Mazzoni” che ha la propria sede a Tresigallo, a pochi chilometri dal paese in cui viviamo, Fiscaglia. Il Group Mazzoni è leader non solo nel settore dell’ortofrutta, ma anche nella vivaistica e nella

produzione agricola. Il suo direttore ha avuto il coraggio di denunciare la richiesta "del pizzo da parte della cosca di ‘ndrangheta Forastefano". Dopo una maxi indagine della polizia durata tre anni il 16 febbraio 2021, 17 persone appartenenti o vicine al clan di ‘ndrangheta Forastefano di Cassano all’Ionio (Cs) sono state accusate di numerosi reati di stampo mafioso.

Tra le aziende vittime della cosca di ‘ndrangheta Forastefano c’era proprio la Cico-Mazzoni di Tresigallo, che si è sottratta al meccanismo ritorsivo a cui la cosca voleva piegarla, attraverso danneggiamenti, minacce di ritorsioni, incendi di beni dell’azienda. Sono proprio uomini come

Mazzoni che devono diventare un esempio per tutti, un ‘faro’ per l’intera comunità e per noi

giovani, dire no alla mafia è possibile. Dire no alla mafia è l’unica strada percorribile per un mondo in cui possiamo ritenerci veramente liberi

Gli articoli sono stati scritti dagli alunni della classe 2E della scuola secondaria di Migliaro, IC di Ostellato, coordianti dalla prof Barbara Anteuri. Gli alunni sono Silvia Barioni, Bazzanini Alessia Calderoni Anna, Emanule Calugar Raul, Andrea Castellani, Olivia Cazzanti, Christian Chiella, Nour El Amraoui, Stiven, Kamberovic, Riccardo Lanzoni, Nicolò Marchetti, Diego Poletti, Emanuele Pomaro, Andrea Prato, Sara Scripcaras, Fabio Valieri, Andrea Wang Junlei.