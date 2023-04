Il coraggio di Marina "Ripartiamo da Paradise"

Ha fatto un vera e propria impresa Marina Mangherini, impresa che si declina con il verbo rinascere e il sostantivo coraggio. Gestiva con il compagno lo stabilimento balneare ’Schiuma’ in via Lungomare del Parco a Lido di Volano. Il 22 novembre 2022 la grande mareggiata invase la spiaggia lasciando, tra le dune allagate pezzi di legno, plastica e ferro, quello che restava dello stabilimento che aveva accolto centinaia di ragazzi. Non si sono persi d’animo. Messa in un angolo la disperazione si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di lasciare le redini del bagno ’Schiuma’ per andare a gestire un nuovo stabilimento, sempre sul lido di Volano. "Adesso ci trovate – dice con entusiamo Marina – alla Cueva. Anzi non sarà più chiamato così". Hanno deciso, magari sarà di buon auspicio, di cambiare nome a quell’angolo di spiaggia e mare. Con il loro arrivo nell’insegna che si trova all’ingresso dello stabilimento si leggerà ’Paradise beach’, tradotto ’Spiaggia paradiso’. Il battesimo del loro sogno in riva al mare sarà sabato 8 con il taglio del nastro. Porte aperte ai turisti domenica 9, la domenica di Pasqua.

Tanti i progetti. "Abbiamo cambiato un po’ di cose – spiega – faremo ristorazione ed anche pizzeria. Ci crediamo, dopo la mazzata che abbiamo preso a causa del maltempo e delle conseguenze che ha provocato, vogliamo ripartire con ottimismo. Siamo pronti ad accogliere i nostri clienti che ci sono rimasti fedeli ed i tanti villeggianti che prenderanno d’assalto i Lidi per la stagione estiva. Abbiamo fatto appello a tutto il nostro coraggio per ripartire, adesso ci auguriamo che finalmente le cose vadano bene". E che con il sole torni anche il sorriso.