Il Coro da Camera Euphoné canta De Passione Domini. La musica sacra raddoppia

Due importanti e interessanti appuntamenti con il Coro da Camera Euphoné in occasione delle imminenti festività Pasquali. Oggi, alle 21 a Vigarano Pieve, nella chiesa parrocchiale dei Santi Pietro e Paolo e domenica 13 aprile (Domenica delle Palme), sempre alle 21 a Ferrara, nella monumentale Basilica di Santa Maria in Vado, l’ensemble fondato dal M° Silvia Marcolongo e diretto dal 2025 da Lorenzo Venturoli, proporrà il programma De Passione Domini (Antiche e Nuove Musiche per la Settimana Santa). Un vero e proprio concerto-preghiera in cui le testimonianze di Matteo, Marco, Luca e Giovanni si intrecceranno con brani musicali di compositori del passato e contemporanei, guidando il pubblico nell’intimo mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù.