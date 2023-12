Il coro di San Francesco sul Listone: "Le loro sono le voci degli angeli"

Oggi alle 18 piazza Trento Trieste si anima con il concerto del coro di voci bianche di San Francesco. Diretto da padre Orazio, il coro è una realtà fondata nel 1975, che ha visto passare generazioni di bambini, contando più di 1.500 voci in quasi cinquant’anni e scoprendo talenti. "Con il coro giriamo il mondo e già nel 2019 avevamo tenuto il concerto di Natale in piazza a Ferrara – afferma il fondatore padre Orazio Bruno –. È un regalo speciale per la città. Siamo appena rientrati da quattro giorni di concerti in Spagna dove si respirava l’entusiasmo del pubblico e ora faremo sentire il talento di questi bambini per rendere ancora più bello il natale ferrarese. Sarà un concerto con metà canzoni italiane e metà in inglese, francese e spagnolo, tutte natalizie, cantate da una cinquantina di bimbi tra i 6 e i 16 anni".

Un coro che da Ferrara ha conquistato parte del mondo con canzoni di tutti i generi. "Siamo stati in Olanda, in Svizzera, Francia e tante altre località, abbiamo cantato 5 volte in Spagna anche alla Sagrada Famiglia, collaborato con case editrici e inciso una cinquantina di album, siamo stati in tv – prosegue con orgoglio –. I piccoli cantori hanno cantato anche per due volte al cospetto di papa Giovanni Paolo II, ricambiando così la visita che lui fece nel ’90 al territorio ferrarese e fu un’emozione fortissima. Siamo stati accolti in udienza anche da papa Francesco". Il coro ha anche scoperto veri e propri artisti. "Vado nelle scuole, parlo del coro e accolgo chi viene. Ovviamente facendo una piccola selezione. Non mi ritengo un talent scout ma una persona che dà la possibilità a questi bimbi di fare ciò che più gli piace: cantare. Molti – prosegue – hanno davvero talento e anche ora ho una piccina che secondo me farà strada. Se mi guardo indietro, dal ’75 ho avuto circa 1.500 ragazzi che mi hanno dato tutti grandi soddisfazioni. Alcuni hanno proseguito andando al conservatorio e diventando ottimi musicisti o cantanti ma c’è stato anche chi ha primeggiato come nel caso di un bimbo che è poi diventato primo violino all’orchestra sinfonica di Bologna o Sara6 dei Taglia 42 che ha poi fatto un Sanremo Giovani e due Sanremo Big".

Coro tra musica e valori. "Èuna scuola di musica ma anche di vita, dove si imparano importanti valori umani che serviranno nel cammino di questi bimbi – sottolinea –. Uno di questi è l’inclusione. Nel nome del canto e della musica qui nel tempo si sono riunite religioni diverse e nazionalità differenti. Ho avuto bimbi musulmani, buddisti, protestanti e la cosa bella è vederli cantare tutti insieme, rispettando ovviamente la loro natura. Chi ha talento, con impegno e studio, poi va avanti, ma la mia soddisfazione più bella, in tutti questi anni, è sentire le loro voci ben allenate e intonate. La voce dei bambini è come quella degli angeli".