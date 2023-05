Il coro di Santo Spirito guarda al Barocco

Oggi alle 21, nella Chiesa di Santo Spirito in via Montebello, il Coro Polifonico di Santo Spirito eseguirà un concerto di musica sacra dedicato ai due principali compositori del periodo barocco J. S. Bach e G. F. Haendel ‘In tempore paschali ’ (Nel tempo di Pasqua). Si esibirà assieme all’Orchestra dell’Accademia dello Spirito Santo (su strumenti antichi - violino leader Luca Ranzato) sotto la direzione del maestro Alessandro Quarta, già ospite della stagione lirica del nostro Teatro con Acis & Galathea e la Resurrezione di Haendel. Verranno eseguite la cantata “Erfreut, ihr Herzen” BWV 66 che Bach compose ed eseguì per il “lunedì dell’Angelo” del 1724 nella chiesa di S. Tommaso a Lipsia dove era stato nominato “Kantor” alla fine del 1723. Seguirà l’esecuzione del “Foundling Hospital Anthems” HWV 268 che Handel compose nel 1749 ma che riprese poi nel 1751 completando la sua prima versione scritta per solo coro e orchestra con la presenza di arie e duetti per solisti. Si tratta di due

composizioni festose e solenni con la presenza di oboi, tromba e timpani oltre che degli archi e

del basso continuo (l’Anthem di Haendel si conclude con la celeberrima Halleluya). Assieme al

Coro e all’Orchestra saranno diretti dal m. Alessandro Quarta, tra i massimi esecutori del periodo barocco, anche di cinque bravissimi solisti specializzati nel repertorio barocco e di fama internazionale: Carlotta Colombo (soprano), Maria Giuditta Guglielmi (soprano), Chiara Brunello (contralto), Luca Cervoni (tenore) e Marco Saccardin (Basso). L’ingresso al concerto è libero.