Il coro ’Euphoné’ in concerto

Sarà il coro da Camera Euphoné ad aprire il nuovo anno con un concerto per coro e organo. Il 7 gennaio alle 17 nella chiesa di Burana proseguirà la seconda edizione del Burana festival proposto e organizzato dal Lions Club Bondeno e dalla parrocchia di San Giacomo Maggiore di Burana. Protagonista sarà il coro da Camera Euphoné di Ferrara che eseguirà alcune tra le più belle pagine corali del repertorio romantico, moderno e contemporaneo di autori quali Rheinberger, Dubra, Rutter, Kodàly, Bruckner, Lauridsen e altri tra cui un brano dedicato proprio al coro ferrarese ovvero il "Cum Sancto Spirito" del celebre compositore sardo Mariano Garau . Il concerto sarà un’occasione per iniziare il 2024 in musica ritrovandosi nella splendida parrocchiale cinquecentesca tra le sue affascinanti bellezze ritrovate dopo il recente restauro che si uniranno alle voci di un ensemble corale dalle grandi capacità per un momento di bellezza e speranza. A dirigere il tutto sarà Silvia Marcolongo, talento ferrarese, diplomata in pianoforte e canto lirico al Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara e laureata in Musicoterapia a Bruxelles. All’organo Traeri siederà Gabriele Martin, organista della parrocchiale.