Il Corpo di Polizia penitenziaria: "L’Arginone è sovraffollato a fronte di una carenza di agenti"

Carenza di personale e sovraffollamento del carcere. Sono alcuni dei principali temi emersi nell’ambito della cerimonia del 208esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria, tenutasi nella mattinata di ieri nella Sala Estense. In prima fila le più alte autorità militari e civili, il prefetto di Ferrara, Massimo Marchesiello, la vicaria della Questura, Marika Lomastro, per l’amministrazione comunale l’assessore con delega alla sicurezza Cristina Coletti, la direttrice della Casa circondariale ‘Costantino Satta’ di Ferrara Maria Martone, l’assessore Francesco Carità e una ampia rappresentanza in divisa della polizia penitenziare della nostra città. Un cerimoniale che ha visto in apertura la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’intervento del ministro della Giustizia Carlo Nordio.

A seguire l’intervento del Capo di Dipartimento Lina Di Domenico, poi la relazione annuale del Comandante del Reparto Annalisa Gadaleta. Nell’intervento della dirigente è stato ribadito e sottolineato come persista "una carenza di agenti della Polizia Penitenziara nel carcere dell’Arginone, in quanto proporzionalmente inferiore rispetto alla popolazione carceraria presente nella struttura di Ferrara".

Il quadro generale e i piani futuri sono stati illustrati dalla direttrice della casa circondariale, Maria Martone, la quale ha sottolineato l’importanza "del prezioso lavoro quotidiano" svolto dal personale della Polizia Penitenziaria. Nella parte conclusiva della mattinata, molto partecipato il momento ufficiale di consegna delle ricompense al personale di Polizia Penitenziaria. "In occasione del 208esimo anniversario della fondazione del Corpo di Polizia Penitenziaria - ha spiegato l’assessore Cristina Coletti - desidero esprimere, a nome dell’Amministrazione comunale, il più sincero ringraziamento per l’impegno quotidiano e la dedizione con cui gli agenti svolgono il loro servizio. In questa direzione, l’assessorato alle politiche socio sanitarie, per il biennio 2024-2025, ha investito 450mila euro in percorsi educativi e progetti per promuovere il benessere anche all’interno degli istituti penitenziari".

Sulla carenza di personale e sovraffollamento della struttura penitenziaria, Coletti ha precisato: "Sono situazioni che mettono a dura prova gli agenti che, nonostante l’organico ridotto, continuano ad assicurare con professionalità tutti i servizi necessari. A questo proposito, desidero esprimere la mia piena solidarietà al personale coinvolto nella protesta di domenica innescata da due detenuti, che hanno appiccato un incendio all’interno della loro cella nel carcere di via Arginone. Solo grazie alla professionalità del personale in servizio sono stati evitati danni a persone".

Al termine della cerimonia tutti i partecipanti si sono recati nella sede dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Vergani-Navarra’ per un momento conviviale. Una mattinata che ha visto un intrattenimento musicale a cura del duo ‘Rubin-Erriquez’.