Il corpo di una donna affiora dal Po: è giallo

Il corpo senza vita di una donna di circa 50 anni è stato avvistato mentre galleggiava nel Po attorno alle 17 all’altezza dell’Isola dei Gabbiani, a poca distanza dalla foce del ramo del Po di Goro che divide il territorio di Ariano nel Polesine, in provincia di Rovigo, da quello della provincia di Ferrara. Sul posto sono arrivati carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza del 118. Complicate le operazioni di recupero, le squadre a bordo dei natanti hanno trasportato la salma sulla riva più vicina per il riconoscimento che non è ancora stato effettuato. Le condizioni del cadavere fanno ritenere che l’incidente sia recente. Da una prima ricostruzione sembra che la donna abbia avuto un malore e che sia caduta in acqua.