"Il corpo femminile è un campo di battaglia"

In molti aspettano l’arrivo, oggi, della scrittrice Bibbiana Cau a Ferrara. L’autrice, infatti, alle 17.30 alla libreria Ubik, presenterà il nuovo romanzo ‘La levatrice’.

Una domanda che non le hanno mai fatto?

"’Si è emozionata scrivendo questo romanzo?’".

Risposta?

"Sì, moltissimo. È una storia che mi ha toccato dentro e mi ha lasciato tanto, sia come ostetrica che come scrittrice".

Da dove nasce l’ispirazione per il libro?

"Nasce dalla storia: dalla storia della medicina scientifica che si affaccia nei territori rurali più interni e si scontra con la medicina tradizionale che, da secoli, viveva in quel territorio. Volevo raccontare lo scontro tra culture diverse, legate alla cura".

La figura della levatrice è legata alla vita, alla nascita e al femminile. Qual è il messaggio?

"Quello che la medicina scientifica, di precisione, legata alla ricerca, deve vivere quella relazione profonda con la medicina tradizionale, che si occupa della persona, oltre che del sintomo. Solo così potranno migliorarsi a vicenda".

In che modo ha svolto la ricerca storica e culturale?

"Per prima cosa io sono laureata in ostetricia. Poi, durante gli anni, ho studiato molto, dalla storia sociale a quella della medicina".

Quanto c’è di autobiografico?

"Ce n’è tanto. Non è la mia storia, ma ci sono tante sensazioni che mi riguardano".

Il libro intreccia temi intimi e universali. Ha avuto paura fossero più grandi di lei?

"Direi di no, ho sempre avuto molta determinazione. È stata la mia vita per 42 anni e sapevo a cosa andavo incontro".

Ha incontrato difficoltà particolari nel dare voce alle protagoniste femminili della sua opera?

"Io ho studiato scrittura per anni, anche se il libro l’ho scritto in pochi mesi. La preparazione è stata tanta. Affrontare certi temi con credibilità non è semplice. L’adattamento al testo, dei due personaggi, c’è stato, però l’idea originale è rimasta intatta".

Cosa rappresenta per lei il corpo femminile?

"Ancora oggi il corpo femminile è corpo di battaglia, in molti sensi, dal politico al sociale. Volevo fare leva su questo, tenendo conto del lato educativo".

Se dovesse descrivere con tre parole ‘La levatrice’, quali sceglierebbe?

"Direi consapevolezza, memoria e rispetto. Aggiungo dignità".

Questo libro segna una tappa importante della sua carriera di scrittrice: ha già in mente un nuovo progetto narrativo?

"Ne sto accarezzando uno, ma è da pensare bene e da lavorarci. Avrò tempo. Ogni cosa necessita di tempo e riflessione. Sono in una fase di contemplazione".

Cosa significa per lei presentare ‘La levatrice’ a Ferrara? Che rapporto ha con questa città e il suo pubblico?

"Anche a Ferrara è documentata la presenza di queste figure femminili. Ferrara è una città di cultura e mi aspetto di trovare persone che possano cogliere la sensibilità di questi temi e che possano emozionarsi leggendo la storia".

Andriy Sberlati