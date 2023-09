"Il corpo trovato da alcuni turisti Erano sotto choc"

"Alcuni turisti sono entrati nel faro, c’erano i miei dipendenti. Erano sotto choc, hanno raccontato di aver visto mentre camminavano sulla spiaggia il corpo di quel ragazzino. E’ stato terribile", così Erik Scabbia, 60 anni, proprietario del faro di Goro che si trova nell’isola dell’amore racconta quello che è successo nella mattinata di ieri, intorno alle 11.

"Avevano già chiamato i vigili del fuoco, che del resto stavano operando poco lontano, al Bacucco, proprio nelle ricerche del ragazzino che era scomparso", precisa l’imprenditore originario di San Giorgio di Piano (Bologna), che il faro l’ha comprato all’asta. "Si è tuffato nel grande fiume e poi è sparito – la sua ricostruzione – era con un gruppo di amici. In questi giorni il Po non è così alto, deve essere successo qualcosa. Il ragazzino, così mi hanno detto, si è tuffato e non è più riemerso".