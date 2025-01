Il corso di Malucelli per aspiranti attori

Un’opportunità per esplorare la creatività. E’ l’obiettivo del corso di teatro, sotto la guida del maestro Massimo Malucelli; l’open day è in programma mercoledì 8 gennaio, dalle 21 alle 23; le lezioni si terranno nella sala civica di Maiero, in via Prondolo, di fianco all’ufficio postale. L’incontro è gratuito e sarà un assaggio del percorso proposto da Malucelli nelle prossime settimane. E’ un evento di Tip Aps Porto, associazione di promozione sociale dedicata a eventi e attività teatrali.

Malucelli è Laureato in filosofia col massimo dei voti e la lode con una tesi in poetica e retorica, sull’analisi di un cano vaccio della Commedia dell’Arte. (Università di Bologna. Presidente della commissione: Umberto Eco). Ha poi studiato improvvisazione e recitazione in Italia e all’estero; è autore teatrale: 73 fra testi originali ed adattamenti.

Il percorso prevede la teoria e anche la pratica, con gli attori del corso al termine del percorso porteranno in scena, con ogni probabilità alla delizia estense del Verginese, uno spettacolo che elaboreranno assieme.

Per prenotazioni o per avere informazioni rivolgersi al 340-9095950 o al 340-2240409.