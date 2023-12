Il corteo dei bersaglieri, svolta nel traffico. Il percorso e i divieti

Temporanea sospensione della circolazione per il corteo dei Bersaglieri. Questa mattina al monumento ai Bersaglieri del Po di piazza XXIV Maggio cerimonia con alzabandiera e deposizione di una corona, organizzata dal consiglio di sezione Anb Bersaglieri di Ferrara “Movm. Aurelio Zamboni”. Saranno presenti autorità civili e militari, associazioni d’Arma, oltre a una Fanfara di Bersaglieri in congedo e a un gruppo storico rievocativo. Alla fine della manifestazione si formerà un corteo per giungere in piazza Savonarola dove la Fanfara intratterrà la cittadinanza con un concerto. Per consentire il passaggio del corteo, fra le 8 e le 11, sospensione temporanea della circolazione lungo il percorso: piazza XXIV Maggio, corso Vittorio Veneto, via Poledrelli, corso Isonzo, viale Cavour, corso Martiri della Libertà, piazza Savonarola.