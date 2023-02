Il corteo sfila con le bandiere "Insieme per fermare la guerra" Arrivati quattromila profughi

di Federico Di Bisceglie

La carica dei 200 si muove con le fiaccole. Sullo striscione che precede il corteo, metà a inchiostro rosso e metà nero, giganteggia un monito: "Fermiamo la guerra". La Rete per la pace si batte per "la via alternativa al conflitto". Ucraina, la guerra un anno dopo. Era il 24 febbraio 2022, data dell’invasione. La nostra provincia ha vissuto sulla sua pelle i riverberi della guerra. Dall’inizio del conflitto sono arrivati oltre quattromila profughi (4.167), di cui 2.014 donne adulte e 1.589 minori. Attualmente, stando ai dati forniti dalla prefettura, sono 226 le persone accolte nei centri d’accoglienza.

Il tacciano le armi, invocato a più riprese anche dal pontefice, riecheggia tra i volti dei manifestanti. La partenza del corteo è piazza Verdi, davanti alla camera del lavoro. Si addensano storie e speranze, bandiere e torce. Qualcuno si veste della bandiera dai due colori (giallo e celeste). Ieri sera i segretari dei sindacati confederali, gli esponenti dei comitati che aderiscono alla Rete e i cittadini. S’intravede l’ex segretario generale della Cgil, Cristiano Zagatti. La piazza si riempie. Le testimonianze. Tre pacifiste, che portano il loro carico di esperienza vissuta sulla propria pelle: una è russa, l’altra bielorussa e l’ultima ucraina. Daria, la ragazza russa, che "sono tante le persone, proprio in Russia, che non accettano il regime e la guerra condotta da Putin". Ed è per questo che "bisogna lavorare per la pace". Martin Luther King ha un cappotto lungo e i capelli biondi. Olga, attività bielorussa, ripete la frase del pastore protestante: "I have a dream". Sogna di pace, di ritorni a casa, di un mondo senza conflitti. Un messaggio a metà fra papa Francesco e John Lennon. Ma il repertorio dei manifestanti ha poco di pop, molto di pueblo. All’imbocco di via Scienze, i pacifisti intonano il ritornello degli Inti-Illimani. El pueblo unido jamàs serà vencido. Non la sanno in molti. Per accendere la partecipazione scatta Bella Ciao. Il coro si fa più imponente. Prende la parola un’esponente della Rete per la Pace. "Tacciano le armi", ripete. "La soluzione al conflitto deve arrivare quanto prima", scandisce. I duecento di ieri sera sono una goccia in un mare in tempesta. Ma anche una voce flebile, quasi un sussurro, può trasformarsi in un boato. Basta ascoltare: pace.