Il corteo storico Tamburi e bandiere Le contrade sfilano nell’anello

La visuale migliore? Quella dell’Ariosto. "Ma mi par di veder, ma veggo certo…". Lui vede, certo: li vede tutti, i figurati del corteo, dall’alto della sua colonna. Vede la Corte Ducale incedere a gran passo, solcando corso Ercole I d’Este e, ai piedi di Palazzo dei Diamanti, volgere verso piazza Ariostea. Chi sta dentro la piazza, invece, – raggruppato sugli spalti, e in gran numero, già dalle ore 19 del primo Palio serale della storia – chi sta dentro la piazza li sente in lontananza, trombe e tamburi. A ogni battito, la tensione sale, in ovvio contrasto con uno di quei tramonti di maggio unicamente ferraresi. Cosa colpisce delle tribune?

Gli smartphone alzati si contano sulla punta delle dita: si gioisce, la sera del Palio, si gioisce e, se possibile, si mangia e si beve, ma soprattutto si accolgono i propri campioni con grida, applausi, cori. Non c’è spazio per gli smartphone. C’è chi, da subito, appende uno striscione. "Vinci", scrive la contrada di San Giovanni: efficace, conciso. Ci sono anche gli atleti. I putti e le putte si scaldano vicino ai portici della scuola San Vincenzo. Sono i primi a partire e, forse, sono anche i più emozionati. Lo sanno bene, che si sta per tornare al 1471: il neo-duca Borso – al suo seguito la magnifica corte, finalmente ‘ducale’ - è alle soglie di Ferrara. In suo onore si stanno preparando trionfi e giochi. Siamo agli albori del Palio, all’inizio di una tradizione che alla volta del 2023, non ha perso in forza o suggestione. Che entrino, quindi, le contrade, nell’ordine inverso rispetto a quello del corteo storico della scorsa settimana.

Entra Santa Maria in Vado e arriva il primo boato. Quindi San Benedetto, San Paolo, San Giorgio, San Giovanni, San Luca. Fa il suo ingresso, in penultima posizione, il Rione Santo Spirito, che nel corteo storico ha ottenuto il premio intitolato a Nino Franco Visentini, ma anche il premio Cecilia Toselli per le migliori acconciature. Per ultima, entra San Giacomo, contrada vincitrice della corsa dei cavalli dello scorso anno. Ricomincia l’attesa. Il Palio non è ancora iniziato: sugli spalti sembra di vedere le folle dipinte da Ercole de’ Roberti e Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia.

Gruppi di ragazzi e ragazze sventolano piatti colorati, esibiscono magliette e cartelloni. Qualcuno appoggia per un secondo la piadina, per scambiarsi un bacio e scattare una foto. Si respira la sfida, certo, ma non manca quel senso di unità che viene espresso, dopo qualche minuto, dal Gruppo Unico, con uno spettacolo difficile da dimenticare: figuranti armati di bandiere, tamburi e trombe scendono veloci la rampa. Gli sbandieratori si dividono e si distribuiscono lungo l’anello di Piazza Ariostea. Segue un attimo di silenzio, unito a qualche brusio di sottofondo. Ecco che si legge il rito ufficiale, a precedere l’inno finale: "Este viva!": il Palio di Ferrara inizia ufficialmente. Riprende il Gruppo Unico: le bandiere vibrano in aria e la folla applaude. Una corsa finale sancisce l’avvio delle competizioni. Come si diverte, Ludovico Ariosto.

Adesso il suo sguardo non cerca più i palii in lontananza. Adesso è presente, in mezzo alla sua piazza. Guarda gli spalti, guarda le tribune, osserva le tifoserie, ben schierate e forse anche lui, dalla sua colonna, lassù, ha sentito la domanda rivolta da un bambino al proprio padre: "tutto questo per tre giri di cavalli?". È probabile che alla fine della serata, quel bambino troverà la sua naturale risposta. Sornione e onnisciente, il poeta sorride.