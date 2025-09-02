Il ’Corto’ festival si arricchisce

All’Italian Pavillon dell’hotel Excelsior del Lido di Venezia, il compositore Andrea Guerra ha presentato il premio intitolato al padre Tonino, presieduto da Laura Delli Colli e rese note le date della VI edizione di Luoghi dell’anima film festival (Laff), sotto la direzione artistica di Steve Della Casa.

Andrea Guerra, presidente del Museo centro studi Tonino Guerra, ha anche introdotto la collaborazione, iniziata nel 2024, con il Ferrara film Corto festival ‘Ambiente è musica’ (Ffcf), che proseguirà nella prossima edizione del Laff, dal 10 al 14 dicembre fra Santarcangelo di Romagna, Pennabilli e Rimini. In tale occasione, il Ffcf presenterà una selezione dei propri corti dell’edizione corrente. Si tratta di uno dei primi gemellaggi con altri festival nazionali e internazionali di prestigio che il Ferrara ’Corto’ presenterà alla sua VIII edizione, in centro storico della nostra città dal 22 al 25 ottobre, alla presenza di vari direttori artistici e di personalità del cinema, fra le quali lo stesso Andrea Guerra.

Il premio ’Tonino Guerra’ presentato a Venezia sarà consegnato, tra il 15 e il 17 novembre, al regista russo Aleksandr Sokurov, che ha collaborato con Tonino Guerra nel documentario Elegia moscovita del 1987, diretto dallo stesso Sokurov dove Guerra appare come intervistato. Sokurov è presente quest’anno a Venezia con il film Director’s Diary. Presente in sala, Sokurov ha ricordato l’amicizia fra i due artisti, oltre che l’importanza del taccuino e del diario nel lavoro di regia cinematografica, agganciandosi al lavoro di riscoperta e digitalizzazione dei diari di Tonino, in corso.