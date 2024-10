Il cortometraggio sotto i riflettori

Torna il ’Ferrara Film Corto Festival’ e lo fa in grande spolvero, con un pacchetto di proposte ricco e di qualità, capace di incuriosire e appassionare i tanti cultori del grande schermo e in particolare quelli del cortometraggio. La presentazione di quella che sarà la settima edizione (che si svolgerà da mercoledì 23 a sabato 26) si è svolta ieri mattina in una delle sale di Notorious Cinemas, sede peraltro prescelta anche per l’anteprima e per la cerimonia finale. Ad illustrare il programma sono stati il direttore del festival Eugenio Squarcia, Simonetta Sandri e Sara Bardella, un trio di professionisti appassionati e pienamente all’opera fin dall’inizio della primavera per garantire un prodotto di grande qualità. Che l’evento sia apprezzato in tutto il mondo lo testimoniano le centinaia di lavori provenienti da ogni parte. La selezione ha alla fine ridotto a 43 i corti, 23 italiani e 20 stranieri. Li analizzerà una giuria professionale guidata dal compositore Andrea Guerra e una giuria di giovani degli istituti Carducci ed Einaudi. Sono ben 18 i paesi in concorso e 10 i premi programmati. Già da alcuni trailer è emersa la notevole qualità delle proposte, tutte convenzionalmente condensate in non più di 25 minuti. Come ha ricordato uno Squarcia entusiasta del progetto, i lavori esprimono molteplici espressività: dalla commedia al fantasy e dalla musica all’animazione, godendo quindi di una trasversalità creativa che dà vita a un linguaggio giustamente non univoco. Tre le sezioni del festival: ’Ambiente è musica’ con 18 concorrenti, ’Buona la prima’ con 10 concorrenti all’esordio e ’Indiverso’ con 18 concorrenti legati a produzioni indipendenti. Sono tre anche le sedi della manifestazione: la mattina, allo spazio Grisù di via Poledrelli, saranno attivati i laboratori, mentre nel pomeriggio i film in concorso saranno proiettati nella sala ex refettorio del chiostro di San Paolo. La sera infine ci si trasferirà alla Sala Estense. Il programma è fittissimo e potrà essere visionato sul sito. Fra i momenti speciali del festival spiccano quelli musicali e gli incontri con registi, scrittori, scienziati e autori, per riflettere sulle opere e sul significato particolare del "film corto", una tecnica cinematografica sempre più di successo. Il festival si profila dunque come un’occasione significativa di dibattito culturale.

Alberto Lazzarini