"Il costo di chi delinque lo pagano i cittadini"

Dal centrodestra è un fuoco di fila. Lo scontro tra il senatore di Fd’I, Alberto Balboni e l’arcivescovo Gian Carlo Perego continua a dividere l’opinione pubblica. Questa volta a intervenire sono il parlamentare meloniano Mauro Malaguti e la consigliera comunale di Forza Italia, Diletta D’Andrea. "Il senso di accoglienza del vescovo Perego è al di fuori della realtà – attacca il deputato di Fd’I – perché solo in Africa ci sono 800 milioni di potenziali migranti economici, e noi siamo un paese di 60 milioni di abitanti. Appare evidente che la politica delle ‘porte aperte’ a tutti non sia perseguibile. Nel novero della gestione dell’immigrazione da parte dello Stato, ovviamente, non si può accettare chi delinque, nei Cpr infatti non ci sono madri incinte, ma clandestini che hanno commesso reati e devono essere rimpatriati poiché hanno già manifestato la loro pericolosità sociale". Occorre poi ricordare, dice Malaguti, "che il costo degli immigrati che delinquono essenzialmente lo pagano i cittadini che risiedono nei quartieri popolari, quelli meno protetti e vigilati". "Probabilmente – chiude - un ministro della Chiesa è chiamato a rispondere principalmente delle questioni spirituali dei propri fedeli, ma un ministro del Governo è chiamato sempre ad affrontare i problemi reali della gente".

D’Andrea ha invece un atteggiamento più accomodante, avanzando la necessità – nel dibattito – di "maggiore dialogo". Dunque, meno scontro. Perché, sostiene l’azzurra, "quelle di Perego non sono ingerenze. Come non lo sono mai i contributi che la Chiesa e le altre realtà religiose apportano alla vita pubblica. Credo, anzi, che il contributo, anche critico, delle confessioni religiose al dibattito pubblico sia la condizione necessaria per una laicità rettamente intesa". "C’è bisogno di un maggiore dialogo e confronto tra politica e confessioni religiose per affrontare al meglio le sfide che ci attendono, con moralità politica, per il bene comune e la libertà di tutti – chiosa l’azzurra – Auspico che un simile spirito costruttivo possa esserci anche nei prossimi mesi, che saranno caratterizzati dalla campagna elettorale, che ha già avuto un avvio particolarmente aspro".