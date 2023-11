Il Cpr (inventato dalla sinistra) non è un regalo Il dibattito sull'ipotesi di un Cpr nell'area dell'ex aeroporto militare polarizza tra chi lo vede come benedizione e chi come Guantanamo. Una discussione manichea che non aiuta a capire, anticipando una campagna elettorale tribale. Serve un confronto serio sui veri temi della città.