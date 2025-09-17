Il crac del Kleb Basket ’Sospeso’ il rinvio a giudizio: "Prima gli interrogatori"

Colpo di scena nel processo di fallimento del Kleb Basket. Ieri il giudice dell’udienza preliminare Andrea Migliorelli ha accolto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per bancarotta nei confronti di Francesco D’Auria, amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione dal giugno 2018 al settembre 2022, e nei confronti del fratello Antonio (una posizione minore rispetto agli ex vertici). L’avvocato difensore Matteo Murgo ha eccepito in via preliminare la nullità della richiesta di rinvio a giudizio in quanto non preceduta dall’invito ‘a rendere interrogatorio’ da parte dei fratelli D’Auria. Una richiesta che era stata fatta in fase di indagini preliminari. Il gup Migliorelli ha accolto l’eccezione e ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, mentre per la posizione di Marco Miozzi – presidente del Consiglio di amministrazione e amministratore unico da aprile 2023 fino alla liquidazione giudiziale del mese successivo – è stato disposto un rinvio al 25 novembre al fine di perfezionare l’istanza di patteggiamento concordata con la procura. Ieri il patteggiamento è stato rifiutato perché prima deve essere risarcito la parte civile del fallimento del kleb basket. La posizione di Miozzi, quindi, è stata stralciata con il rinvio al 25 novembre. Per quanto riguarda Fabio Fabio Bulgarelli, amministratore unico dal luglio 2012 al giugno 2018 e anche lui imputato per bancarotta, non è stato deciso nulla perché il giudice ha voluto tenere unita la sua posizione con quella D’Auria. Quest’ultimo ieri alla fine dell’udienza, ha voluto precisare quanto sia ancora legato alla società: "Tengo tantissimo a Kleb basket Ferrara. Da presidente la mia gestione è stata oculata con una strategia ben precisa. Tutti gli atleti fornitori e creditori, fin quando ci sono stato io, sono stati regolarmente pagati. Attualmente lavoro a Roma, sono arrivato un giorno prima a Ferrara per partecipare a questa udienza perché voglio metterci la faccia. Perché la richiesta di interrogatorio? Voglio chiarire le faccende contabili e amministrative. Vorrei che la situazione della società negli anni della mia conduzione, venisse vista a 360 gradi come merita. Non dico che ci fossero dei debiti erariali, ma la squadra venne iscritta al campionato e, quindi, rientravamo nei parametri di indebitamento. I termini furono rispettati se no non sarebbe andata a buon fine l’iscrizione. Vorrei sottolineare che anche nell’era precedente alla sua presidenza, Miozzi è sempre stato vicino alla Kleb Basket seguendone, a mio avviso, il percorso e senza essere estraneo ai fatti". E sul patteggiamento D’Auria precisa: "Non lo chiederò. Perché quando lasciai l’azienda c’erano sì dei problemi. a mio modo di vedere, risolvibili, ma poi la successiva gestione ha fatto crollare tutto". Allo stesso D’Auria viene poi contestato un debito con l’Agenzia delle Entrate da oltre 2,6 milioni di euro per imposte non pagate dal 2018 alle 2022 e il non aver tenuto il libro degli inventari nello stesso arco di tempo. Per quanto riguarda Bulgarelli, le imputazioni riguardano un debito con l’Agenzia delle entrate per 777mila euro, sempre per imposte non versate ma negli anni tra il 2014 e il 2017. Ai fratelli D’Auria viene invece addebitata la distrazione di un’auto (una Toyota Yaris) che sarebbe stata utilizzata senza alcun titolo da Antonio. Per quanto riguarda la posizione di Miozzi, infine, gli illeciti ipotizzati dalla procura riguardano la mancata tenuta dei libri contabili previsti per legge, in particolare del libro degli inventari, dal 2022 al momento del fallimento della società. Un impianto accusatorio articolato, che tra una decina di giorni affronterà dunque il suo primo vaglio davanti al giudice dell’udienza preliminare.