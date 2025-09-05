Il crac del Kleb basket. Il pm chiede il processo. Gli ex vertici dal giudice

Il fallimento del Kleb Basket approderà a giorni in un’aula di giustizia. Concluse le indagini sul crac della società di pallacanestro, dichiarata in liquidazione giudiziale nel maggio del 2023, la procura ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone, tre dei quali ex presidenti e amministratori. Imputati a vario titolo per bancarotta (seppur differenziati per tipologia e condotte contestate) sono Francesco D’Auria, amministratore delegato e presidente del Consiglio di amministrazione dal giugno 2018 al settembre 2022, il fratello di quest’ultimo, Antonio (una posizione minore rispetto agli ex vertici), Fabio Bulgarelli, amministratore unico dal luglio 2012 al giugno 2018 e Marco Miozzi, presidente del Consiglio di amministrazione (settembre 2022-aprile 2023) e amministratore unico da aprile 2023 fino alla liquidazione giudiziale del mese successivo.

In aula. Come accennato, di recente per i quattro imputati (assistiti dagli avvocati Alberto Bova, Matteo Murgo e Simone Zambelli) il pubblico ministero titolare dell’inchiesta Isabella Cavallari ha chiesto il processo. Letta l’istanza della procura, il giudice Andrea Migliorelli ha fissato l’udienza preliminare per il 16 settembre alle 12. In quell’occasione si valuteranno le contestazioni mosse dalla pubblica accusa e le difese potranno decidere quale strategia processuale adottare. In vista dell’udienza il tribunale ha individuato come persona offesa la liquidazione giudiziale del Kleb, rappresentata dal curatore Aristide Pincelli.

Le accuse. In fase di indagini, il focus di procura e guardia di finanza si era stretto su alcuni episodi ritenuti alla base del crac del Kleb. Tra essi figurano operazioni con le banche, presunte imposte non pagate e relativo debito con l’Agenzia delle Entrate per oltre 2,6 milioni, sospette irregolarità nella tenuta dei libri contabili e la presunta distrazione di un’auto. Entrando nel dettaglio dei reati ipotizzati a vario titolo, a Francesco D’Auria vengono contestati una serie di pagamenti nei confronti di vari istituti di credito per un ammontare complessivo di circa 300mila euro. Somme che, secondo il pm, sarebbero state corrisposte a fronte di piani di rientro e restituzione di mutui allo scopo di favorire le banche rispetto ad altri creditori in un periodo in cui la società era già in dissesto. Allo stesso D’Auria viene poi contestato un debito con l’Agenzia delle Entrate da oltre 2,6 milioni di euro per imposte non pagate dal 2018 alle 2022 e il non aver tenuto il libro degli inventari nello stesso arco di tempo. Per quanto riguarda Bulgarelli, le imputazioni riguardano un debito con l’Agenzia delle entrate per 777mila euro, sempre per imposte non versate ma negli anni tra il 2014 e il 2017. Ai fratelli D’Auria viene invece addebitata la distrazione di un’auto (una Toyota Yaris) che sarebbe stata utilizzata senza alcun titolo da Antonio. Per quanto riguarda la posizione di Miozzi, infine, gli illeciti ipotizzati dalla procura riguardano la mancata tenuta dei libri contabili previsti per legge, in particolare del libro degli inventari, dal 2022 al momento del fallimento della società. Un impianto accusatorio articolato, che tra una decina di giorni affronterà dunque il suo primo vaglio davanti al giudice dell’udienza preliminare.