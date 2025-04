Il crollo del palasport. Condanne definitive, caso chiuso dopo 15 anni

Quindici anni di indagini e processi per scrivere l’ultima parola sul crollo del palasport di Portomaggiore. Una struttura all’epoca nuova di zecca, il cui tetto è collassato appena due anni dopo la fine dei lavori, il 10 marzo del 2010, dopo una leggera nevicata. Il 4 febbraio, la corte di Cassazione ha chiuso la vicenda giudiziaria ‘bocciando’ i ricorsi dei quattro imputati rimasti e, di conseguenza, rendendo definitive le sentenze di condanna per disastro colposo emesse in primo grado e confermate dalla corte d’Appello. A ricorrere agli ermellini, dopo il verdetto di secondo grado, erano stati Stefano Tommasi, legale rappresentante della Sole Engineering, l’impresa esecutrice dei lavori relativi alla copertura della palestra (condannato in primo grado a due anni e mezzo), Giovanni e Pasquale Canalicchio, amministratori della ditta che aveva fornito al costruttore i componenti della copertura reticolare della palestra (un anno ciascuno) e Vincenzo Fattorini, direttore tecnico della Sole Engineering (un anno e otto mesi).

I giudici della suprema corte, vagliati i motivi di impugnazione, hanno dichiarato inammissibile il ricorso di Tommasi e rigettato quelli di Fattorini e dei Canalicchio. La sentenza, le cui motivazioni sono state pubblicate nei giorni scorsi, parte dalle ragioni del crollo del palazzetto. Le perizie, scrivono gli ermellini, hanno individuato la causa del cedimento nella "rottura dei nodi della copertura reticolare metallica del tetto della struttura: in quasi tutti i casi osservati nella perizia, si era verificato lo sfilamento delle cosiddette viti stress dalle rispettive sfere stress". Altre criticità furono riscontrate nella "qualità del materiale utilizzato per i componenti dei nodi" e nell’"errata realizzazione delle filettature interne delle sfere".

Fatte queste premesse, i giudici della sezione quarta hanno analizzato i motivi di ricorso. Per prima cosa hanno ‘impallinato’ quello relativo alla prescrizione: il termine, precisa la Corte, "maturerà non prima del 10 marzo 2025 (la sentenza, come accennato, è di inizio febbraio, ndr)". Poi si sono addentrati nei rilievi sollevati dalle difese degli imputati, che hanno cercato di scardinare le conclusioni dei precedenti tribunali. Tentativi che si sono infranti contro il muro degli ermellini. Il crollo, si legge nella sentenza che riprende e cristallizza quando ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, "non si sarebbe verificato se Tommasi si fosse attenuto alle scelte del progettista". I Canalicchio, inoltre, "si discostarono dalle prescrizioni contenute nel progetto di officina, conferendo maggiore ampiezza al foro delle sfere". Fattorini, infine, aveva "l’obbligo di verificare la corrispondenza del materiale impiegato per la realizzazione delle viti stress".

Ora, con la sentenza definitiva, la Provincia (costituitasi parte civile con l’avvocato Riccardo Venturi) studia le prossime mosse. "La Provincia – così il legale – sta valutando le azioni civili al fine di quantificare il risarcimento complessivo dei danni".