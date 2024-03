Il cuore dei ferraresi per Telethon: "Oltre 67.800 euro per la ricerca"

È proprio in occasione della giornata mondiale delle malattie rare che Telethon ha presentato i numeri delle iniziative del 2023, insieme all’assessore alla politiche sociali Cristina Coletti e a Sergio Mazzini presidente di Avis, associazione che sostiene e collabora con Telethon nella raccolta di fondi per la ricerca sulle malattie rare. "Essere generosi è una nostra scelta, essere trasparenti è un nostro dovere – ha sottolineato Claudio Benvenuti, coordinatore provinciale di Telethon- un giorno raro, 29 febbraio, ed è per questo che è la giornata mondiale delle malattie rare, che ci coinvolge al 100%. Telethon è nata nel 1990, 34 anni fa, e quest’anno celebriamo anche i 20 anni del coordinamento provinciale di Ferrara". Dalla sua nascita, come ha spiegato Benvenuti, "la Fondazione ha investito in ricerca 660.300.000 euro, ha finanziato 2.960 progetti, di cui chiusi 2.713 e 247 ancora in corso, 1.720 ricercatori e sono state indagate circa 600 malattie. Per quanto riguarda la provincia di Ferrara, il frutto del lavoro di tutti i volontari ha portato in dote alla ricerca, al 31 dicembre 2023, la cifra di 67.864,75 euro, circa il 38,1 % in più rispetto alla raccolta del 2022. Questa ultima raccolta ha portato, comunque, la cifra complessiva raccolta dai volontari della provincia di Ferrara dalla sua fondazione, nel 2004, ad oggi, alla cifra di 1.307.507,75 euro". Telethon dal 2023 ha poi assunto una nuova funzione, quella di supplire a una grave carenza dell’industria farmaceutica che, dopo aver acquistato qualche anno fa il brevetto della prima terapia per le malattie genetiche ha deciso di restituirlo poiché economicamente non sostenibile. Telethon è così divenuta la prima fondazione a farsi carico del ciclo completo: dalla raccolta di fondi, alla ricerca, alla produzione di terapie. E dal 26 febbraio scorso, dopo quella per l’Ada-Scid, si è presa in carico anche la seconda terapia ossia quella per la leucodistrofia metacromatica. I dati presentati, secondo Coletti "fotografano la realtà di una città che sa riconoscere la serietà e l’ottimo lavoro svolto da Telethon in un campo delicatissimo, quello dell’approfondimento della ricerca biomedica a contrasto delle malattie genetiche rare. I ferraresi hanno sempre testimoniato la loro vicinanza ai più bisognosi ed è ciò che sta facendo, ed intende continuare a fare, anche l’Amministrazione comunale". Telethon sarà in piazza il 4 e 5 maggio con i ’Cuori Biscotto’.

Lucia Bianchini