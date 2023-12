"Il cuore dei lidi: raccolti i doni per i bimbi"

È stata un vero successo, l’iniziativa benefica ‘Con le Mani con il Cuore’, promossa dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (Anmi) - gruppo ‘Sante Cinti’ di Comacchio. Una dimostrazione del grande cuore della città lagunare che, per le festività natalizie, ha colpito ancora una volta nel segno. Attraverso l’iniziativa ‘Un pensiero con le mani e con il cuore’, lanciata in occasione delle festività natalizie, Anmi ha chiamato la comunità ad acquistare un dono per far contenti un bimbo o una bimba ricoverati all’ospedale ‘Sant’Anna di Cona’, o a nonne e nonni ospitati alla casa di riposo ‘Nibbio’ di Comacchio. E la risposta da parte della cittadinanza non è mancata e i regali sono stati consegnati nei giorni scorsi. "Sono stati raccolti tantissimi giochi che abbiamo portato alle bimbe e ai bimbi ricoverati all’ospedale di Cona – raccontano da Anmi – gruppo ‘Sante Cinti’ di Comacchio, sul profilo Facebook dell’associazione -. Siamo stati ricevuti dalla dottoressa Simona Rinieri, dalla caposala Maria Grazia Cristofori e dalle infermiere Barbara Roccati e Paola Frignani. Per l’occasione abbiamo donato il Calendario Comacchiese al reparto Onco-Ematologia Pediatrica della professoressa Agnese Suppiej. Nel pomeriggio è stato non meno emozionante recarci dalle nonne e i nonni ospiti della casa di riposo ‘A. Nibbio’ di Comacchio: lì abbiamo consegnato i dolciumi e i regali donati da tutti voi con il prezioso aiuto di tutto il personale presente e in particolare di Irene Mangherini che ha fatto gli onori di casa". Un bellissimo gesto, compiuto dal gruppo comacchiese dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, sicuramente emozionante per chi ha consegnato i doni e per chi li ha ricevuti. L’iniziativa è stata richiamata anche sulla pagina social istituzionale del Comune, dove è stato espresso un sentito ringraziamento "ad Anmi, ai professionisti sanitari al lavoro in questo periodo di festa per accudire chi non ce la fa".