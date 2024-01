Il cuore dei poggesi: maxi raccolta per la colonia felina

"Dammi il cinque" è il nome della raccolta di cibo per i gatti della colonia felina di Poggio Renatico che si è tenuta domenica davanti a Coop Reno, organizzata dal gruppo Siamo Poggio, capeggiato dalla candidata sindaco Francesca Bergami. "La nostra è una comunità generosa – apre la Bergami – Raccolte, e consegnate, decine di scatolette e confezioni di cibo per la colonia felina". Proprio Bergami ha portato alla locale colonia felina, nel pomeriggio di lunedì i numerosi scatoloni contenenti decine di scatolette e confezioni.

"Li ho personalmente consegnati nelle mani delle volontarie. Emanuela e Valeria hanno ringraziato tutti per un esito sinora mai visto e che hanno definito una magia. Insieme a loro desidero ringraziare di vero cuore i poggesi, che sono stati generosissimi: hanno partecipato in tanti a questa mobilitazione nei confronti di una realtà in cui i mici più sfortunati trovano ospitalità, cibo, cure, anche in caso di incidenti, e una speranza, grazie alle adozioni".

Tutto il cibo raccolto aiuterà a far fronte alle esigenze dei gatti che vengono raccolti e accuditi.

"Le volontarie che si occupano della struttura sono straordinarie: il loro impegno è davvero encomiabile – rimarca Francesca Bergami –. Fanno autentici miracoli per salvaguardare la vita di queste creature ed è essenziale star loro vicino, in particolare da parte dell’amministrazione comunale: svolgono infatti un’attività fondamentale per il territorio e che l’ente da solo non potrebbe sostenere. Il volontariato è una risorsa senza eguali: va difesa e supportata".