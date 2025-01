Il cuore dei portuensi: 3mila euro per il Santuario

Circa 3mila euro per il santuario della Beata Vergine dell’Olmo. Il grande cuore dei portuensi ha risposto presente alle iniziative benefiche: al termine della serata al Centro dell’Olmo sono stati raccolti 1.560 euro che, sommati ai 1.400 raccolti in autonomia dal Lions Club portano il totale a circa 3 mila euro. La chiesa della Madonna dell’Olmo di Portomaggiore è stata indicata dalla diocesi come santuario del Giubileo 2025: le chiese giubilari sono quelle segnalate come luogo di ritrovo per i pellegrini, in cui si vive il sacramento della Riconciliazione. Il santuario con questa nomina rinasce a nuova vita: fu vandalizzato a gennaio 2024 da ignoti, un evento che colpì la comunità. Fu rubato l’impianto di video sorveglianza, l’impianto di amplificazione e vari oggetti sacri, oltre al danneggiamento del tabernacolo e il portone d’ingresso, un danno stimato di circa 8.000 euro.

Nel mese di novembre 2024 la comunità portuense si mobilitò: presso il centro dell’Olmo di Portomaggiore si è tenuta una cena benefica dove sono stati raccolti fondi per la cura dei danni fatti alla chiesa. La serata è stata organizzata dalla sezione bersaglieri "Maggiore Giuseppe La Rosa" di Portomaggiore con il Lions Club Portomaggiore - San Giorgio, e il contributo della sezione bersaglieri "Aurelio Zamboni" di Ferrara, con la presenza dell’Amministrazione comunale, la Pro Loco e di altre associazioni locali. "A nome della comunità parrocchiale – è il commento dell’arciprete di Portomaggiore, don Ugo Berti – ringrazio di cuore quanti hanno collaborato per la cena dell’8 novembre scorso a favore della chiesa dell’Olmo per contribuire alle spese per ripristinare i danni subiti del furto sacrilego avvenuto nella notte del 6 gennaio 2024". "Ancora una volta il tessuto associazionistico portuense è riuscito a fare squadra", chiosa l’assessore Gian Luca Roma.