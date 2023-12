Il cuore dei volontari. Niente pausa per le feste. Piene Caritas e Viale K: "Persone in aumento"

di Federico Besio

Il volontariato non si ferma nemmeno a Natale, con gli enti e le organizzazioni benefiche che si stanno preparando ad offrire il proprio servizio anche nei giorni di festa. Tra queste c’è la Caritas, che continuerà a curarsi delle persone più bisognose. "Prevedo che ospiteremo centoventi persone circa a pranzo e una quarantina per colazione – dice Paolo Falaguasta, direttore Caritas –, numeri che rispecchiano questo periodo. Le persone che serviamo in gran parte sono uomini stranieri, ma c’è anche una gran presenza di italiani che vivono da soli. Cercheremo di proporre dei pasti alternativi, ma molto dipenderà da quello che riusciremo a recuperare – continua Falaguasta –, la nostra idea è quella di servire alle persone musulmane del pollo che abbiamo già. A differenza del cotechino, che serviremo agli altri, ma al momento non ne disponiamo". Ed ecco l’appello: "Chiunque voglia dare il proprio contributo accettiamo cotechini, bibite e panettoni che sono i prodotti che ci mancano e possono essere consegnati nella mensa Caritas in via Brasavola 19 tutte le mattine entro il 24 dicembre". Rispetto allo scorso anno, come dichiarato da Falaguasta, le persone accolte nelle strutture Caritas sono aumentate di varie unità.

Anche l’organizzazione Viale K si sta preparando alle festività e il presidente Raffaele Rinaldi ci tiene a ringraziare i volontari che daranno il proprio contributo anche nei giorni di festa. "Da tre anni le persone che aiutiamo aumentano, ma la particolarità di quest’anno è che le singole situazioni degli individui sono più complesse, legate spesso a patologie sanitarie e alle dipendenze. Serve una struttura che sappia accogliere le persone che non hanno dove dormire, ma che sappia anche gestire le dipendenze dei pazienti". Oltre all’appello al Comune, Rinaldi lancia un avviso alla popolazione per queste festività : "Per chi volesse darci una mano, servirebbero delle coperte, degli indumenti da uomo invernali e della biancheria intima. Per consegnarci questi beni sarebbe meglio contattarci prima via mail all’indirizzo info@vialek.it".

Per quanto riguarda le attività da svolgere durante le feste, l’associazione svolgerà le solite attività, con un altro spirito, anche per consolare e supportare chi durante questi giorni sente sempre di più la mancanza dei propri cari. Conclude poi Rinaldi parlando del programma per la vigilia di Natale: "Il 24 offriremo ai nostri ospiti, sia in dormitorio che in mensa, delle attività per rendere a loro quel momento un pò più spensierato e felice. Da mangiare offriremo a loro qualcosa di diverso rispetto agli altri giorni".