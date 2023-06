Il cuore della Fondazione Estense Autonomia, inclusione e fragilità, otto progetti a fianco dei più deboli

Sviluppo delle autonomie, inclusione sociale e sostegno alle fragilità. Sono questi i tre pilastri sui quali si concentrerà l’attività della Fondazione Estense, grazie all’erogazione delle risorse derivanti dal fondo di solidarietà emiliano-romagnolo. Complessivamente, stiamo parlando di quasi 130mila euro che finanziano otto progetti sul nostro territorio (per l’annualità 2022-23). Ma guardiamoli nel dettaglio. Della prima delle macro-aree (lo sviluppo delle autonomie in un contesto di disabilità) fanno parte tre progetti. Il primo è quello sviluppato dall’associazione Calimero, che punta allo sviluppo di capacità di autogestione e comunicative da parte di persone tra 17 e 50 anni, mentre il progetto presentato dai ‘Frutti dell’Abero’ è indirizzato a ragazzi affetti da disturbi autistici, e mira alla creazione di un laboratorio di cucina volto soprattutto allo sviluppo della comunicazione aumentativa alternativa. Anche il progetto presentato dalla fondazione Opera Don Calabria per il sociale sostiene questo tipo di fragilità, attraverso la realizzazione sia di un laboratorio teatrale, sia di una cucina attrezzata. Per superare le barriere architettoniche e agevolare la vita quotidiana di persone diversamente abili, sono stati sostenuti invece il progetto di acquisto e installazione di una piattaforma elevatrice per la scuola materna ‘Casa dei Bambini’ gestita dalla parrocchia della Sacra Famiglia, e il progetto presentato dall’Ets Le Passeggiate di Agata.

Quest’ultimo si fonda sul diritto di giocare all’aria aperta che hanno anche i bimbi in carrozzina, prevede incontri formativi per focalizzare i loro bisogni nonché l’acquisto di due altalene speciali da allestire al parco Giordano Bruno. Per quanto riguarda invece il tema dell’inclusione sociale, verrà sostenuto il progetto biennale presentato da Agevolando, rivolto ad ex minori non accompagnati, con difficoltà a trovare soluzioni abitative dignitose ed inclusive. Fondazione Estense anche nella precedente annualità del fondo aveva sostenuto la convivenza di due gruppi di quattro ragazzi ciascuno. Sul versante della fragilità socio-economica, il fondo sostiene due progetti: uno presentato da Il Mantello e uno dall’associazione Amici della Caritas. Il progetto del Mantello prevede, come negli anni passati, il sostegno dello ‘scaffale solidale’ e quest’anno si arricchisce di un progetto nuovo, che prevede l’acquisto di kit sportivi per i ragazzi di famiglie in difficoltà. Quello della Caritas è invece il ‘Guardaroba sociale’, con cui per la prima volta si istituisce una rete di raccolta, selezione e distribuzione di indumenti per persone bisognose e per famiglie a basso reddito.