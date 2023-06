Il cuore dell’Avis Dedicata a Ghinelli la sala prelievi "Un esempio per tutti"

di Lucia Bianchini

Dedicata a Florio Ghinelli, ex presidente provinciale di Avis Ferrara, nel giorno dell’anniversario dell’inizio delle attività della sede di corso Giovecca, nel 2003, la sala prelievidi dell’Avis di Ferrara. L’Avis comunale vent’anni fa era in via Cassoli e il consiglio dell’associazione all’unanimità scelse, allo scopo di gestire direttamente la raccolta del sangue in città, di dotarsi di una nuova sede.

"Era allora una vera sfida - ha spiegato ieri Davide Brugnati, presidente provinciale di Avis –, perché si trattava di fare una scelta economicamente difficile e non sapevamo se saremmo stati in grado di sostenere l’attività di raccolta, ma era necessario farlo, Avis aveva bisogno di dare una svolta alla sua attività sul territorio. I risultati di oggi sono lusinghieri: l’associazione di Ferrara non è la cenerentola, anzi, ha l’orgoglio di aver fatto tanta strada". "La scelta che condividemmo con il gruppo dirigente è stata lungimirante – ha aggiunto Sergio Mazzini, presidente di Avis Comunale, dando qualche dato –: nel 2002 avevamo 2647 donatori, nel 2022 siamo 5126 donatori, mentre le donazioni da 4121 del 2002 sono passate alle 8844 dello scorso anno, i dati sono raddoppiati, ed è merito di tanti volontari, c’è collaborazione e spirito associativo".

Come ha poi ricordato Albertino Ferri, all’epoca presidente comunale di Avis "la nostra raccolta era buona nel forese, ma avevamo un problema in città: la raccolta gestita dall’ospedale era in calo continuo, non vi erano le condizioni ambientali che agevolassero il donatore. Abbiamo fatto questa scelta perché avevamo l’obiettivo dell’autosufficienza. I risultati sono sotto gli occhi di tutti, ora siamo autosufficienti. Credo sia un atto dovuto questa dedica a Florio Ghinelli una persona che ha dato un contributo formidabile allo sviluppo dell’associazione".

La giornata è proseguita con l’inaugurazione della targa di dedica della sala a o Ghinelli, così ricordato dagli amici avisini: "Florio per me è stato un esempio – ha raccontato Brugnati –, una svolta nella mia vita associativa, ho un ricordo bellissimo di lui, che tutte le mattine arrivava in associazione con la borsa sulla bicicletta, saliva in associazione e parlava con le persone: mi ha fatto capire che è importante ascoltare tutti per prendere decisioni". "Durante la nostra assemblea annuale l’ abbiamo ricordato per la persona straordinaria che era – così un commosso Sergio Mazzini –, anche io sono associativamente nato insieme a lui, abbiamo fatto un percorso e una scelta insieme, oltre a moltissime attività, in Avis, con la Gino Neri. Florio ha sempre avuto una parola per tutti e ci insegnava a fare associazione, è un orgoglio dedicargli la sala prelievi".

"Credo che Ghinelli incarni in maniera perfetta lo spirito di Avis – è intervenuto Francesco Colaiacovo, in rappresentanza della Provincia di Ferrara –, la caparbietà nel raggiungere gli obiettivi che si pone. Questa sede fu voluta a tutti i costi e con l’intervento dell’amministrazione comunale dell’epoca si portò avanti questo ambizioso progetto". Per ricordare Ghinelli saranno organizzati dall’Orchestra Gino Neri tre concerti: il 21 giugno al museo Archeologico di Ferrara, poi a Ostellato e a Sant’Agostino.