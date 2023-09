Il cuore di Luigi Mazzoni. Opere donate ad Ail

Una bella storia di comunità, solidarietà e speranza ha come ambientazione Gradizza. Domenica, presso la canonica della frazione copparese, è stata inaugurata la mostra ‘Un quadro contro le leucemie’, frutto del grande cuore di Luigi Mazzoni. Mazzoni, scomparso lo scorso dicembre, negli anni della pensione ha espresso la sua creatività e il suo talento in quadri, lavori in cartapesta e piccole sculture in cemento: "Prima di lasciarci, ha espresso la volontà di aiutare gli altri e, in particolare, gli ammalati di leucemie – racconta il sindaco di Copparo, Fabrizio Pagnoni –. La famiglia ha dunque donato cinquantatré delle sue opere ad Ail, che le ha esposte in una mostra allestita nella canonica di Gradizza. Domenica scorsa abbiamo inaugurato ‘Un quadro contro le leucemie’, dove si possono scegliere le opere da portare a casa proprio per sostenere Ail e gli ammalati del reparto di Ematologia e Onco Ematologia pediatrico dell’ospedale di Cona, e che si potrà visitare domenica 24 settembre, 1 e 8 ottobre dalle 10 alle 12, salvo esaurimento opere (per informazioni: 349-7330051)".

Il primo cittadino copparese ha scelto "un bellissimo quadro del municipio. In onore della nostra comunità, che sempre sa come fare rete e mettere a frutto le proprie risorse. Un grande grazie per l’esempio e l’altruismo a Luigi e alla famiglia Mazzoni, ad Ail, a Gradizza con la sua parrocchia e la sua associazione San Lorenzo e a tutti coloro che parteciperanno a questa splendida iniziativa".

Pagnoni ricorda tutti i protagonisti della bella storia che ha preso corpo a Gradizza: Luigi Mazzoni, la sua famiglia, Ail che da vent’anni sostiene la lotta contro le leucemie, la parrocchia di Gradizza, le cui porte sono sempre aperte, e l’associazione San Lorenzo di Gradizza, molto impegnata per il territorio, che hanno dato vita ad un’iniziativa volta ad aiutare il prossimo.

v. f.