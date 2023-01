Il cuore grande dei Lions Devoluti già 290mila euro

"Il Lions tira fuori la parte migliore di noi. Quando facciamo un service, diamo un momento di serenità ad una persona. Le attività nascono dalle idee, si concretizzano dalle esperienze di vita". Con queste parole, venerdì sera, Cristian Bertolini, Governatore del Distretto 108 Tb, ha aperto l’incontro con i soci del Lions Club di Bondeno: "Nei primi sei mesi dell’anno – ha detto Bertolini – gli 83 club che compongono il nostro distretto, hanno servito 83 mila persone, abbiamo già dato più di 290 mila euro di fondi. Questa a Bondeno è una serata importante. Qui c’è un gruppo di persone sorridenti, che diffondono il piacere di rivedersi – ha aggiunto – . Siete una bella famiglia, non solo soci Lions". E c’è una parola che al solo pronunciarla suscita emozioni tra i presenti: "Spring", una Labrador, addestrata al ‘Servizio Cani guida dei Lions’ di Limbiate, che i soci di Bondeno hanno consegnato a una studentessa di 21 anni che oggi si muove in autonomia nella vita sociale, alla scuola di musica e al conservatorio, con gli amici. ‘Due occhi per chi non vede’ che fanno battere il cuore, insieme a tanti altri service che il Lions di Bondeno ha fatto, consegnando ad esempio, per tutto il tempo dell’anno, generi alimentari e di prima necessità a chi ha bisogno, in accordo con la Caritas della parrocchia, sostenendo iniziative culturali, sportive, di volontariato, piantando alberi sulla nuova ciclabile, solo per citarne alcune. A fare gli onori di casa il presidente Adelmo Guandalini, che ha presentato l’ingresso della nuova socia Yekaterina Tassinari. Un’occasione per il Governatore per consegnare i riconoscimenti Chevrons a Sauro Cantelli per i 55 anni di servizio, a Daniele Bolognesi per i 30, a Stefano Grechi, Dante Barbieri, Stefano Marchetti per i 15.

Claudia Fortini