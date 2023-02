Il Dante ‘ferrarese’, le illustrazioni di Gozzini

Tra le firme ‘dantesche’ ferraresi più attive tra otto e novecento, disegnatore poliedrico e pittore dallo stile post-macchiaiolo, noto alla scena fiorentina e giudicato – per parabola di vita e storia artistica – l’alter ego del ‘dannato’ Manfredo Manfredini: moriva a Ferrara il 22 febbraio del 1886 Giuseppe Gozzini. Fu un celebre illustratore di edizioni de La Divina Commedia e La Secchia Rapita (Tipografia del Vulcano) e di un Orlando Furioso del 1850, pubblicato dagli editori Batelli. La chiesa di Santa Maria del Carmine e palazzo Pitti, a Firenze, conservano sue opere. A palazzo Pitti, in particolare, è esposta una Madonna del Giglio con lo stemma dei Savoia, del 1860.

A Ferrara espose a palazzo Diamanti in mostre organizzate dalla Società Benvenuto Tisi tra il 1872 e il 1886. Oggi il Museo d’arte moderna di Ferrara conserva nove suoi dipinti e 37 disegni, donati dagli eredi. La biblioteca Ariostea, invece, custodisce sia 92 sue tavole ariostesche in un’edizione del 1850, sia la Divina Commedia del 1846 illustrata per la Tipografia del Vulcano. Nel 2021 il volume è stato esposto nell’ambito della mostra curata dalla Biblioteca e dall’Università degli studi di Ferrara per il 700ennale dantesco.

Gozzini, nato a Livorno, scelse di vivere a Ferrara, seguendo la figlia che aveva sposato l’imprenditore del saponificio Chiozza e Turchi di Pontelagoscuro. Da questo punto di vista, il suo fu un percorso ‘inverso’ rispetto a quello di un altro celebre illustratore della Divina Commedia, la cui vicenda di vita e artistica è stata scoperta recentemente dallo storico dell’arte Lucio Scardino: Manfredo Manfredini che, nato a Ferrara, si trasferì in cerca di fortuna artistica a Firenze, concludendo prematuramente la sua esistenza in manicomio a Mombello.

Gozzini fu artista prolifico e poliedrico, collaborò, tra le altre, anche a pubblicazioni scientifiche realizzando, ad esempio, ritratti litografici per il ‘Trattato delle principali malattie degli occhi’ di Antonio Scarpa (1836), accompagnò con i suoi disegni opere come le composizioni poetiche in lode del bolognese Camillo Ferri, la ‘Storia dei sommi pontefici da San Pietro fino a Gregorio XVI’, del barone Henrion e il ‘Quadro analitico della storia universale’ di Burchard Freudenfeld.