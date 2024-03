Il De Micheli apre le porte alle scuole. Morosinotto dialoga con gli studenti

Il De Micheli ha accolto le classi seconde e terzi che hanno incontrato l’autore. Al Teatro De Micheli uno scrittore fra i più letti in Italia. Davide Morosinotto ha incontrato le classi seconde e terze della secondaria di primo grado nell’ambito degli incontri con l’autore del progetto ‘Torre di libri’, proposto dal Comune e dalla biblioteca Anne Frank all’Istituto Comprensivo. Morosinotto, giornalista, traduttore, esperto di nuovi media e scrittore di fantascienza e di libri per ragazzi, ha pubblicato più di sessanta romanzi tradotti in venti lingue: nel 2017 ha vinto il Superpremio Andersen con “Il rinomato catalogo Walker & Dawn”, tra i numerosi libri si possono citare “L’11 settembre”, “La sfolgorante luce di due stelle rosse”, “The Game” con Lucia Vaccarino, “Voi”, “Il fiore perduto dello sciamano di K”, “La più grande”, “L’ ultimo cacciatore”, “Il grande colpo di Crimson City”. Morosinotto, dopo gli autografi, ha visitato la mostra “Ermanna Chiozzi, arte e vita, pane e colore” e curiosato fra gli scaffali della biblioteca.