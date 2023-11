Il debutto della Turandot ‘coreana’. Emozioni e applausi al Comunale

È stato un teatro Abbado da tutto esaurito quello di venerdì sera, per l’inaugurazione della nuova stagione d’opera e balletto, con la messa in scena di Turandot di Puccini, coproduzione tra la coreana Daegu Opera House e la Fondazione Teatro Comunale. Nel 2022 era stato il Don Giovanni ‘ferrarese’ ad andare in scena a Daegu, metropoli della Corea del Sud, in uno scambio culturale nel segno dell’opera. L’altro ieri, dopo due anni di collaborazioni tra i due enti, ha debuttato al Comunale la Turandot ‘coreana’, tra gli applausi generali. Ospite d’eccezione è stato il console generale della Corea Hyung Sik Kang, accompagnato dal vice console Tae Woo Kim. "Sono molto lieto di partecipare a questo significativo evento realizzato dalla Daegu Opera House a Ferrara, città ricca di bellezza e fascino – ha detto il rappresentante coreano Sik Kang – perché la cultura, come anche la politica, l’economia e il turismo, è un tassello assai importante per il nostro Paese. Mi auguro che questa serata rimanga un bellissimo ricordo per il pubblico presente e in futuro ci siano altre opportunità di collaborazione e di scambio".

"Quello di questa sera è un momento speciale, che è il risultato di un ponte tra Oriente e Occidente, del connubio tra diverse tradizioni teatrali – ha sottolineato l’assessore alla Cultura Marco Gulinelli –. Non posso che esprimere grande soddisfazione per i notevoli passi in avanti fatti dal nostro teatro, merito di un grande lavoro di squadra". "L’Orchestra Città di Ferrara, diretta da Marcello Mottadelli, si è confrontata in un progetto internazionale ed ha mostrato tutta la bontà della sua qualità artistica" ha ribadito Marcello Corvino, direttore artistico del teatro, presente alla prima insieme al direttore generale Moni Ovadia. Lo spettacolo verrà replicato con una seconda recita oggi pomeriggio alle 16. L’assessore alle Politiche sociali Cristina Coletti ha scritto una lettera alla Fondazione ringraziando, anche a nome dell’amministratore unico di Asp Cristina Pellicioni, per la possibilità concessa ad alcuni ospiti di poter assistere allo spettacolo di oggi. "Un atto significativo – si legge nella lettera – che esalta l’umanità della Fondazione" sempre attenta "alle fasce più fragili".