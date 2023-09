Il debutto di Cusinato: "Un nuovo corso per il Pd, focus sui problemi reali"

"Voglio farmi interprete del nuovo corso del Pd, che dà spazio ai giovani. Meno ideologico e più pragmatico". Elia Cusinato subentra il Consiglio comunale, tra i banchi del Pd, al posto di Caterina Ferri. I propositi sono molto chiari e d’altra parte, il 22enne di Francolino, incarna alla perfezione la cifra democratico-centrista che caratterizza la segreteria comunale. Nei prossimi giorni, l’ufficializzazione della surroga. Poi, il primo appuntamento con l’aula.

Cusinato, lei compirà 23 anni il mese prossimo. È in assoluto il consigliere più giovane.

"Quando ho accettato l’incarico dal segretario della presidenza del consiglio, ho ironizzato dicendo che sarebbe bello fare una ricerca, anche spulciando i vecchi documenti degli anni passati, per capire se in effetti io sia in assoluto il consigliere comunale più giovane che abbia mai varcato l’aula".

Questo la investe di una grande responsabilità.

"Certo, e ho tutta l’intenzione di assumermela".

Cosa si aspetta dall’esperienza in Consiglio?

"Innanzitutto non posso non ringraziare chi mi ha preceduto, ossia Caterina Ferri, per lo straordinario lavoro svolto in questi anni. Il testimone che lascia è molto importante, sia in termini politici che umani. Detto questo, entro in punta di piedi. È la mia prima esperienza e voglio più che altro mettermi a disposizione delle persone che mi hanno, nel 2019, accordato la loro fiducia".

Lei ha detto, in premessa, che interpreterà il nuovo corso del Pd. Cosa intende dire?

"Il mio impegno politico spero sarà declinato il più possibile all’ascolto delle persone e dei problemi concreti. Occorre far prevalere, specie in questa fase, la parte più pragmatica rispetto a quella ideologica. In particolare in una dimensione amministrativa. Senza dimenticare, comunque, che il profilo della politica non può sempre tendere al basso. Anzi, a me piacerebbe che il mio impegno fosse per un dibattito più ‘elevato’ e costruttivo. Anche tra forze politiche opposte".

Dunque, nel Pd, c’è spazio per i giovani?

"Sì. Anagraficamente sono giovane, ma ho la tessera del Pd da diversi anni. Il momento di svolta è stata l’elezione in segreteria di Alessandro Talmelli. La creazione di una segreteria giovane ha contribuito a restituirci una grande centralità".

Cosa si aspetta dalla campagna elettorale per le amministrative?

"Francamente non lo so. Però posso dirle che, alla Festa de l’Unità che si è conclusa nei giorni scorsi, ho visto moltissimo entusiasmo. Un’energia che non pensavo si potesse sprigionare in maniera così forte. Ed è un bellissimo segnale. Per il Pd e per il centrosinistra in generale".