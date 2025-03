Il decano della batteria e il suo quartetto. La stagione allo ’Spirito’ verso il giro di boa

A marzo inoltrato, con la bruma in calando, prosegue la programmazione del Gruppo dei 10 ‘Tutte le Direzioni in Winter & Springtime’, giunta esattamente a metà strada. Il quinto di dieci appuntamenti chiuderà la parte invernale del cartellone, accompagnandoci già verso la primavera. Per fare questo, non ci si poteva che affidare alla purezza del genere afroamericano, con l’appuntamento forse più jazzistico della rassegna, che non a caso si intitola A tutto jazz.

Il concerto si terrà oggi, sempre allo Spirito di Vigarano Mainarda, e vedrà salire sul palco il Max Chiarella Quartet, formazione che sta girando i jazz club italiani per presentare il disco Live at enotecalatorre, riscuotendo un grande successo. Insieme al decano della batteria jazz italiana, Max Chiarella, in sala di registrazione hanno lavorato: David Boato (tromba), Danilo Memoli (pianoforte), Riccardo Di Vinci (contrabbasso). Ad eccezione di quest’ultimo, che verrà sostituito da Francesco Bordignon, giovane contrabbassista che ha già una grande esperienza, a Vigarano si esibirà la formazione nel suo assetto originario, con gli stessi brani che si trovano incisi nel disco Live at enotecalatorre. Il lavoro segna l’uscita di debutto della Jazz Series di Enotorre Records, un’etichetta dedicata a soddisfare gli audiofili senza compromettere la qualità artistica. L’album propone una miscela di cinque standard jazz e due composizioni originali: ‘Ode To Elvin’ di Memoli, un omaggio a Elvin Jones, e ‘Vuelta Carnero’ di Boato. Registrato da Stefano Amerio proprio all’enoteca La Torre, l’album si distingue per la sua dote sonora eccezionale. Grazie a una preproduzione accurata e all’utilizzo di attrezzature di alta gamma, il risultato è un suono naturale e dinamico che è in grado di soddisfare anche gli audiofili più esigenti. Le stesse qualità sonore si possono ascoltare anche nella performance dal vivo: la formazione è sembrata perfetta per un pubblico appassionato o curioso di vivere una serata all’insegna della tradizione jazzistica.

