"Il degrado non si combatte con eventi e feste. Il Comune così si arrende alla desertificazione"

"È questo di cui ha bisogno Comacchio per vivere e offrire prospettive ai suoi cittadini?". A porsi la domanda è la consigliera civica Sandra Carli Ballola (La Città Futura-M5S) che offre una riflessione sulla città, partendo dalla quattro giorni di iniziative per la Festa di Halloween, "durante i quali il centro di Comacchio è stato occupato da innumerevoli bancarelle di cibo, crudo eo cotto al momento, con relative sedute per il consumo, e musiche sovrapposte anche vicino alle chiese, con i maggiori monumenti della città imprigionati da enormi maschere e installazioni orrorifere – afferma –. Ci domandiamo: è questo di cui ha bisogno Comacchio per vivere e offrire prospettive ai suoi cittadini? Ci hanno segnalato e abbiamo visto buttare gli olii di cottura nei tombini e le macchie indelebili rimaste, nonché la sporcizia diffusa. Abbiamo visto l’enorme tendone per concerti di musica rap innalzato vicino ad una zona residenziale e sappiamo che i concerti organizzati da privati erano a pagamento, nonostante l’amministrazione avesse stanziato circa 100.000 euro. Abbiamo l’impressione che questa amministrazione dia per scontato che il degrado della città e la desertificazione del suo centro siano inarrestabili, per cui bisogna aggrapparsi alla zattera di qualsiasi rimedio".

Valerio Franzoni