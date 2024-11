Il delitto del Barco, la sentenza. Soffocò la madre con il cuscino. Il figlio condannato a 22 anni

Prima di ascoltare la sentenza che lo ha consegnato alle mura del carcere per quasi un quarto di secolo, Sandro Biondi ha voluto parlare per l’ultima volta davanti alla corte d’Assise. "Stava male, non ce la facevo più" ha ribadito ai giudici durante l’esame nel quale ha rievocato quella maledetta mattina di febbraio, quando ha premuto un cuscino sul viso dell’anziana madre Maria Luisa Sassoli fino a ucciderla. Prima di lasciare la parola a procura e difesa, l’imputato, 53 anni, ha dichiarato di essere pronto ad adeguarsi al verdetto dell’Assise, senza intenzione di ricorrere in Appello. La decisione dei giudici è arrivata nel primo pomeriggio, dopo una relativamente breve camera di consiglio. Ventidue anni di reclusione, riconoscimento delle attenuanti generiche ma non del vizio parziale di mente. Una mazzata rispetto alla ben meno severa richiesta del pubblico ministero Andrea Maggioni. Quest’ultimo, al termine di un’articolata requisitoria nella quale ha acceso i riflettori sul lato umano della tragedia e sul contesto nel quale è maturata, aveva proposto la pena di dodici anni con il riconoscimento del vizio parziale di mente. Poche parole, udito il dispositivo, dai difensori di Biondi, gli avvocati Francesco Andriulli e Guido Guida. "Aspettiamo le motivazioni tra 90 giorni – hanno dichiarato i legali –. Allo stato non riteniamo che verrà impugnata la decisione della corte d’Assise, perché lo stesso Biondi ha dichiarato pubblicamente di volersi adeguare al verdetto".

L’udienza. Le battute conclusive del processo per l’omicidio Maria Luisa Sassoli, 81 anni, si sono aperte con l’esame dell’imputato. L’anziana, lo ricordiamo, fu uccisa dal figlio la mattina del 23 febbraio 2023, all’alba del giorno in cui avrebbe dovuto lasciare l’appartamento che condivideva con il figlio in via Argante, al Barco, per trasferirsi in una casa di riposo. Biondi l’aveva soffocata con un cuscino per poi consegnarsi alla polizia da lui stesso avvisata. Il movente dell’omicidio, stando a quanto emerso sin da subito, sarebbe da ricercare nel rapporto simbiotico ed esclusivo del 53enne con la donna. Una relazione che col tempo si sarebbe deteriorata, scivolando in una convivenza resa impossibile dal peggioramento delle condizioni di salute della pensionata. Nella sua requisitoria, il pm Maggioni cerca di mettere in luce la complessa situazione umana che si cela dietro un crimine solo all’apparenza ‘semplice’. A più riprese, il magistrato sottolinea come Biondi fosse di fatto "rimasto un bambino". Dopo aver perso il lavoro nel 2010 e con il peggioramento delle condizioni di salute di Sassoli, il figlio, "che non ha mai avuto una propria vita sociale", rimane "a badare alla madre, perché solo quello sa fare". Da parte sua la donna – incalza il pm – "lo tratta come un bimbo" e, con il passare del tempo, "aumenta l’aggressività" nei suoi confronti. Nel delineare il rapporto madre-figlio, Maggioni fa proprie le parole dello psichiatra Luciano Finotti, secondo cui l’imputato "riempiva con la mamma un vuoto esistenziale diventato una forma di schiavitù". L’uomo avrebbe infatti potuto cambiare vita, "ma non lo ha fatto perché un’altra vita non la vedeva".

Il pm parla del delitto come di una "scelta ragionata, maturata durante la notte" e di Biondi come di un uomo affetto da "sindrome di esaurimento del caregiver", non più in grado di assistere l’anziana con la quale aveva un rapporto praticamente esclusivo. Conclude infine chiedendo ai giudici uno sforzo di "empatia e immedesimazione" nel valutare la condotta del 53enne. La decisione, si diceva, è arrivata nel primo pomeriggio, con una sentenza che fa calare il sipario (forse già in maniera definitiva, viste le intenzioni della difesa) su una tragedia consumata in silenzio, tra le mura di un piccolo appartamento alle porte della città.