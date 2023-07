Il delitto del Barco Soffocò la madre con un cuscino Chiesto il processo

di Federico Malavasi

La procura ha chiesto il processo per Sandro Biondi, il 52enne accusato dell’omicidio della madre, l’81enne Maria Luisa Sassoli. La donna fu soffocata con un cuscino nell’appartamento che condivideva con il figlio al Barco. Il passo avanti nell’inchiesta sul delitto è arrivato nei giorni scorsi con la conclusione delle indagini e l’istanza formalizzata dal sostituto procuratore Andrea Maggioni. In particolare, il pubblico ministero ha chiesto per il 52enne il giudizio immediato. La richiesta è già sul tavolo del gip. Ora la difesa dell’indagato (patrocinata dall’avvocato Monica Pedriali) avrà la possibilità di chiedere il processo in rito abbreviato.

A meno di cinque mesi dall’omicidio di via Argante, l’inchiesta su quanto accaduto in quell’appartamento della periferia nord della città è dunque giunta a un punto di svolta. Nella fase delle indagini, un ruolo centrale nella ricostruzione dei fatti lo ha giocato la consulenza dello psichiatra forense Luciano Finotti. Il consulente ha giudicato Biondi capace di intendere e volere e di stare in giudizio, mentre non lo ha ritenuto socialmente pericoloso. Pur non essendo segnato da un vizio di mente tale da renderlo incapace, dalle attività tecniche è comunque emerso che il 52enne ha bisogno di un percorso di cure.

La tragedia di via Argante si è consumata la mattina del 23 febbraio. Lo scenario nel quale è maturato il delitto è quello di una situazione familiare complessa. Da una parte il rapporto esclusivo, quasi simbiotico del figlio con la madre. Dall’altra le difficili condizioni di salute dell’anziana, delle quali Biondi non era forse più in grado di farsi carico. Dopo aver ucciso la madre, il 52enne si è consegnato alla polizia. L’uomo è stato sentito per oltre due ore in questura dal pubblico ministero Maggioni. Davanti al magistrato ha ammesso tutto. "Sì, sono stato io". Ha detto di averla uccisa soffocandola con un cuscino mentre era sul letto. Poco dopo avrebbe lui stesso chiamato la polizia, attendendo gli agenti sulla porta di casa. "Non ce la facevo più" avrebbe detto a chi lo ha preso in custodia dopo i fatti. Durante l’interrogatorio, Biondi ha esposto la sua verità. Dalle sue parole, unite agli elementi raccolti dagli investigatori, sono emerse le circostanze dalle quali sarebbe scaturita la tragedia. Biondi aveva vissuto sempre con la madre, in quell’appartamento modesto ma ben curato alla periferia della città. Da anni il 52enne si prendeva cura della donna, che col tempo era diventata l’unica persona nella sua vita.

Col peggioramento delle condizioni di salute della pensionata, la situazione era probabilmente diventata insostenibile per quel figlio che quotidianamente si faceva carico di lei e dei suoi bisogni. Un malessere che è degenerato fino alle più estreme e impensabili conseguenze.