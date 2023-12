Il delitto del Big Town. Aggredisce i sanitari al pronto soccorso. Arrestato fratello di Buzzi

Ci sono voluti due mesi , ma alla fine il parapiglia scatenato all’ospedale del Delta e l’aggressione a un medico sono costati cari ad Alessandro Buzzi, 41 anni. L’uomo finito nei guai è il fratello minore di Davide Buzzi, il tatuatore 43enne ucciso il primo settembre al Big Town di via Bologna dal titolare Mauro Di Gaetano e dal padre Giuseppe. L’orrore che si è consumato tra le mura del locale alle porte del centro fa da sfondo all’episodio per il quale il 41enne è stato arrestato e messo ai domiciliari con un’ordinanza eseguita nel pomeriggio di domenica. Era il 4 di ottobre, un mese dopo quella notte di sangue. Buzzi arriva a Ferrara in corriera, raggiunge il Big Town e sfonda la vetrina dopo aver rotto i nastri bianchi e rossi che delimitavano l’area esterna. Quando i carabinieri arrivano sul posto, lo trovano ancora lì, quasi li stesse aspettando. Alla vista delle divise, dà in escandescenza sotto gli occhi di numerosi passanti. Una volta calmato, l’uomo si allontana e è torna in corriera a Codigoro, dove cui vive con la madre.

Ma la giornata non è finita. Verso le 21 si presenta all’ospedale del Delta per farsi medicare una ferita e anche lì perde il controllo, generando attimi di parapiglia e aggredendo il medico del pronto soccorso che si stava occupando di lui. Anche in quell’occasione è necessario l’intervento dei carabinieri per stemperare la tensione e permettere ai sanitari di ultimare la medicazione. Quelle azioni gli costarono, a distanza di pochi giorni, un foglio di via da Ferrara emesso dal questore Salvatore Calabrese. Ma il conto più salato per i fatti dell’ospedale gli è arrivato l’altro ieri, quando i carabinieri di Lagosanto hanno bussato alla sua porta con in mano un ordine della procura che disponeva per lui gli arresti domiciliari. L’accusa formulata nei suoi confronti è violenza e minaccia ad incaricato di pubblico servizio. A quanto si apprende, da inizio dicembre Buzzi era partito per l’Austria dove aveva trovato lavoro come cuoco. Tornato a casa per il ponte dell’Immacolata, ha trovato ad attenderlo i carabinieri con il provvedimento.

Le indagini. Nel frattempo, la procura prosegue le indagini sul raid nel quale ha perso la vita Davide Buzzi ed è rimasto gravemente ferito Lorenzo Piccinini, il 21enne che era insieme al tatuatore. I due indagati (assistiti dagli avvocati Michele Ciaccia e Stefano Scafidi) sono ancora detenuti all’Arginone. Il pubblico ministero Barbara Cavallo, titolare del fascicolo, attende il deposito delle varie consulenze disposte. Prima tra tutte quella medico legale, i cui incaricati si stanno avvalendo anche del supporto di un anatomo-patologo. Oltre all’analisi delle ferite sul corpo della vittima, i tecnici si stanno focalizzando anche su quelle riportate da Piccinini, al fine di stabilire se i colpi fossero tali da provocarne o meno la morte. Un dettaglio non secondario e che potrebbe avere ricadute anche sull’ipotesi di reato rubricata. Attesa infine per gli accertamenti dei carabinieri del Ris di Parma, che si sono concentrati sulle tracce di sangue sul pavimento e sulle pareti del locale, accertamenti utili a ricostruire e cristallizzare i dettagli di quella tragica notte.