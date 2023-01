Il delitto di via dell’Orsina in scena al teatro Fluttuanti

Leggerezza, divertimento, equivoci, colpi di scena e humor nero sono gli ingredienti di Il delitto di via dell’Orsina, forse l’opera più nota scritta dal francese Eugène Labiche, geniale inventore del vaudeville, capace come pochi di mostrare, tra una risata e l’altra, lo "sporco" nascosto sotto i tappeti della borghesia francese dell’800. Lo spettacolo è in scena al teatro dei Fluttuanti di Argenta martedì prossimo (24 gennaio) alle 21 con protagonisti Massimo Dapporto e Antonello Fassari, spettacolo ambientato nella versione italiana nel nostro paese del primo dopo guerra.

Due uomini, un nobile elegante (Massimo Dapporto) e un proletario volgare (Antonello Fassari), si risvegliano nello stesso letto, con le mani sporche, le tasche piene di carbone e non ricordano nulla di quanto accaduto nella precedente notte ad alto tasso alcolico. Quando dal giornale apprendono della morte di una giovane carbonaia si convincono di essere stati loro a commettere l’omicidio. Per mantenere le apparenze e rimuovere ogni prova della loro presunta colpevolezza, i due uomini si dimostrano disposti a scendere ogni gradino della scala morale. Il tentativo di ricostruzione della notte "rimossa", alla ricerca di smentite o coincidenze tra loro e il delitto di via dell’Orsina, diventa l’espediente per portare in scena la crisi di identità da cui noi stessi non siamo ancora in grado di riemergere, oscillanti tra l’idea di non avere responsabilità e il presentimento di non essere affatto innocenti. Una commedia noir, dalla trama paradossale.

f.v.