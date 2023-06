Il Delta al cinema. Rassegna al via

È tutto pronto per la seconda edizione della rassegna cinematografica ‘Parco del Delta in cinema’. L’iniziativa è organizzata dal Centro Documentazione Cinematografica Delta del Po, grazie all’associazione Stazione sociale di Comacchio e al Cineclub Fedic Delta del Po di Lagosanto. Domani, il 20 e il 27 giugno saranno proposte tre proiezioni da non perdere, dove il grande cinema internazionale la farà da padrone nella cornice della sala proiezioni del Centro, che si trova in corso Mazzini 200 a Comacchio. La prima proiezione, come detto, si terrà domani alle 21.

La rassegna è patrocinata dal Parco Delta del Po Emilia-Romagna. ‘Parco del Delta al Cinema’ già nella scorsa edizione aveva avuto positivo consenso e anche in questa seconda edizione gli organizzatori auspicano partecipazione per passare tre serate estive in compagnia e godendosi un bel film.