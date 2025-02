Il Delta conquista Firenze

Comacchio protagonista a Firenze alla tre giorni del salone dell’archeologia e del turismo culturale ’TourismA 2025’ che si è chiuso domenica. Alla città di Comacchio, nel corso dell’evento, è stato riservato un momento di particolare rilievo all’interno del circuito ’Romagna Empire’, che, sulle tracce riconoscibili dell’Impero Romano, intende valorizzare, e in chiave turistica, le eccellenze storico-culturali dell’area vasta emiliano-romagnola. L’assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Comacchio Emanuele Mari ha aperto i lavori e ha presentato i relatori dei vari comuni della costa, uniti dal tema dell’archeologia e delle iniziative museali che legano i territori.

"Raccogliamo i frutti – ha detto l’assessore – degli investimenti culturali portati avanti in questi anni insieme alla direzione del Museo civico Delta Antico e delle convenzioni con altri istituti museali che hanno consentito di arricchire la collezione del nostro museo. Si aggiungono anche gli importanti risultati arrivati dalle sinergie avviate con altri territori limitrofi". All’evento è intervenuto il direttore del Museo Delta Antico Marco Bruni, che ha illustrato i forti legami che ci sono fra il museo e il territorio di Comacchio. "Il nostro istituto, visitato ogni anno da oltre 22mila persone, è ormai una tappa fondamentale per chi vuole scoprire un patrimonio archeologico". Al salone la dirigente comunale Barbara Rovetti. "TourismA – ha detto – rappresenta una vetrina per la proposta di turismo archeologico per Comacchio".