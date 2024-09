Il derby va al Consandolo, che vola a punteggio pieno

x martiri

X MARTITI: Aleotti, Aguiari, Breveglieri, Bini (55’ Pavinato), De Cristofaro, Pallara, Buoso (65’ Ercolani), Panzetta, Manfredini (58’ Montanari), Gessoni, Evali. A diposizione: Stracuzzi, Bianchi, Galeotti, Bonaguro, Di Pasquale, Curarati. All. Bolognesi

CONSANDOLO: Lesi, Frighi, Cesano (63’ Nicolasi), Brandolini, Liri, Trentini, Rimondi, Gilberti (87’ Chakbouni), Colino (84’ Gentili), Berto, Colombani (75’ Hassan). A diposizione: Guidi, Faggioli, Cobianchi, Trotta, Kalogeropolus. All. Dirani

Arbitro: Karim Nid Bella sezione di Bologna

Marcatori: 12’ p.t Liri (C), 55’ s.t. Colino (C), 69’ s.t. Panzetta (M)

Note: espulso al 94’ Berto (C), ammoniti al 45’ Gessoni (M), 71’ Rimondi (C), 80’ Giberti (C).

Al Consandolo il derby ferrarese. Al campo comunale di Porotto, nel campionato di promozione, una rete per tempo permette alla formazione di mister Dirani di conquistare tre punti preziosi. Il primo tiro verso la porta è del Consandolo. Al 1’ palla che arriva a Rimondi dalla tre quarti effettua conclusione al volo che esce di poco. Al 5’ Evali dalla fascia sinistra, entra in area e il suo passaggio viene toccato dalla mano di Brandolini, calcio di rigore. Sul dischetto lo stesso Evali, ma conclusione parata a terra da Lesi. Al 7’ ancora la X Martiri: tiro di Panzetta, parato dal portiere. La rete del vantaggio ospite al 12’ su punizione da fuori area, esecuzione precisa di Liri che supera Aleotti. Al 24’ ripartenza dei padroni di casa, azione di Breveglieri, tiro dalla tre quarti parato in due tempi da Lesi. Il Consandolo risponde al 27’ con Colombani, conclusione da fuori area, alto. Al 33’ pericolosa la X Martiri con il tiro di Panzetta che termina a lato. Al 34’ padroni di casa ad un passo dal pareggio. Al 43’ Consandolo pericoloso con la conclusione da fuori area di Giberti deviata sul fondo da Aleotti. All’intervallo Consandolo in vantaggio, decide Liri. Nella ripresa arriva il doppio vantaggio del Consandolo. Al 52’ azione sulla fascia di Rimondi, palla a centro area per Nicolino, controllo e tiro che supera per la seconda volta Aleotti. La risposta dei porottesi al 55’, tiro in area di Evali respinto sul fondo da Lesi. Al 69’ la rete dei padroni di casa, azione di Evali sulla destra, palla per Panzetta e tiro che supera Lesi.

Mario Tosatti