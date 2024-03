Il deserto dell’industria. Aziende in calo del 14%. Siamo ultimi in regione e ottavi in tutta Italia

Cosa resta delle imprese sui territori? Sul nostro, nel decennio tra il 2013 e il 2023, si registra una vera e propria ecatombe. Basti pensare che lo stock di aziende è calato, nell’arco di tempo preso in considerazione, del 14,3%. Significa che, al 31 dicembre dello scorso anno, le imprese iscritte nel registro della Camera di Commercio di Ferrara erano poco più di 32mila. È questa la fotografia, ancora una volta impietosa, che emerge dal servizio sviluppato dal quotidiano economico il Sole 24 Ore sulla base dei dati di Infocamere. Metodologicamente, lo studio prende in esame gli anni successivi alla grande crisi fino alla fase post pandemica, tenendo in considerazione anche i primi effetti del caro-prezzi sulla tenuta delle attività produttive. Nella classifica generale, questo decremento colloca la nostra provincia all’ottavo posto a livello nazionale. L’ordine è impostato sulla base delle province che, nel decennio, hanno perso un numero maggiore di imprese anche in relazione al numero di abitanti.

I primi tre gradini del podio sono occupati da Biella, Ancona e Fermo. La provincia piemontese è maglia nera con un decremento appena inferiore al 20%. Una cifra spaventosa. D’altra parte, come si legge nel servizio del quotidiano economico, la contrazione più marcata nel numero di imprese registrate nelle Camere di Commercio, si rileva in particolare in alcuni territori del Centro Nord. Neanche a dirlo: a livello regionale siamo fanalino di coda. Non solo. Tra le prime dieci provincie per decremento maggiore in termini di iscrizioni di imprese, quella estense è l’unica che appare. Di più. Dopo di noi, su scala regionale, al dodicesimo posto si colloca Ravenna. In termini assoluti, il decremento ferrarese è più alto rispetto a quello rodigino. Questi numeri vanno letti, tra l’altro, in un contesto – quello nazionale – nel quale si registra una sostanziale stabilità tra cessazioni e avvii di nuove imprese (-1,8%). Un calo fisiologico. Infatti, i numeri di Infocamere raccontano un trend che, seppur dinamico in alcuni territori, è rimasto immobile nel decennio confermando la maggior presenza di attività produttive nei centri economici più attrattivi. Tra questi, evidentemente, non c’è la provincia di Ferrara.

La classifica del Sole, prende in considerazione come valore significativo anche il decremento de residenti sui territori. Anche in questo senso, non c’è per nulla da gioire: siamo calati, in dieci anni, di oltre 4,5 punti percentuali. A tutto questo aggiungiamo una serie di dati elaborati dal centro studi della Camera di Commercio di Ferrara per il Carlino legati al valore aggiunto pro capite. Gli ultimi che abbiamo a disposizione riguardano il 2022. Ancora una volta, siamo drammaticamente all’ultimo posto in Regione con appena 26.306 euro. Bologna è a oltre 41mila, Modena supera i 38mila e Parma sfonda il muro dei 40mila. Reggio supera i 37mila euro di valore aggiunto pro capite e Piacenza si attesta oltre i 34mila. Vicina a noi come valore, benché più alto nella classifica, troviamo solo Rimini, con un valore aggiunto pro capite lievemente inferiore ai 29mila euro. Forse, sarebbero questi, i veri temi per la campagna elettorale. Forse.