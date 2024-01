Il desiderio del burattinaio: "Nella città dell’Unesco con le mie teste di legno"

Guarda negli occhi, un po’ di sbieco, quella testa di legno come a volerle infondere vita prima ancora che si alzi il sipario. Perché burattini, marionette e pupi sono la vita di Vittorio Zanella, 64 anni, che nel 1982 a Ferrara fondò il Teatrino dell’Es. Al suo fianco, sul palco e quando lo spettacolo finisce, la moglie Rita Pasqualini innamorata certo del suo Vittorio ma anche di quei fantocci, imperturbabili al mondo che cambia. "Ho iniziato a fare il burattinaio nel 1979, dopo la maturità al liceo classico Ariosto, a giugno saranno 45 anni di storia di Teatrino dell’Es", racconta. Quasi mezzo secolo, in giro per i cinque continenti. "Mancano i Poli, ma non è detto che non ci si arrivi. Coi nostri spettacoli siamo stati anche nel sud del Cile, in Finlandia, a Pietersari a 500 chilometri dal circolo polare artico". Lasciò, una scelta dolorosa, Ferrara. Era il 1985, c’era il Pci. E i burattini sono per natura un po’ anarchici. "Mi chiesero di prendere la tessera, dissi di no e me ne andai". Cambia lo scenario, costruisce a Bologna la sua carriera. Oggi, alle 8,10, sarà al liceo Carducci con ‘Io sono Orlando’, testo di Lucia Boni liberamente tratto dall’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto per il 508° anniversario della prima pubblicazione avvenuta nel 1516 a Bondeno. Una lezione magistrale di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini rivolta agli studenti del progetto musica e spettacolo. Seguirà il laboratorio di burattini che si svilupperà in 4 incontri finalizzati a realizzare la presentazione animata dello spettacolo Orlando Furioso in cartellone nella stagione d’opera del Comunale. Il progetto ‘Teatro di figura’ è stato ideato e sponsorizzato da Pro Loco Ferrara nell’ambito del Carnevale Estense. Allievo già dal 1979 dei burattinai Otello Sarzi Madidini e Maria Signorelli, a Roma con Maria Signorelli (fondatrice del Dams), per l’allestimento de’ L’Inferno di Dante (voci di Vittorio Gassman e Arnoldo Foà), amico di Dario Fo e Franca Rame che con una lettera lo ringraziarono per aver ritrovato alcune marionette un tempo appartenute a Domenico Razzetti e Pio Rame, bisnonno e nonno di Franca, Vittorio Zanella rappresenta un simbolo dell’arte del burattinaio. Figlio dell’ingegner Giuseppe Zanella, scienziato della Montedison, lasciò Ferrara nel 1984, dopo la festa nazionale dell’Unità Futura, per "migrare", questo il termine che usa, a Bologna con i suoi burattini, il suo teatro, la sua passione. C’è un sogno nella sua ’baracca’ che sembra il desiderio di un esule. "Io e mia moglie, ferrarese da oltre 7 generazioni, vorremmo tornare a vivere e lavorare a Ferrara. Vorremmo farlo entrando dalla porta principale. Per 38 anni abbiamo organizzato rassegne, stagioni teatrali e festival, con l’invito di circa 2000 spettacoli provenienti da ogni luogo del pianeta"

Ha mai contato i suoi burattini?

"Sono 35mila, un tesoro di burattini, pupi, marionette e anche di giocattoli"

Dove sono ospitati?

"Una parte di questa collezione si trova al museo dei burattini collezione Zanella/Pasqualini"

Porterebbe questo esercito di teste di legno e corazze nella città che ha lasciato?

"Si, vorrei allestire nella mia città patrimonio Unesco un museo. Del resto anche i nostri pupi siciliani e napoletani sono dal 2001 patrimonio immateriale dell’umanità".