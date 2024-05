"Il desiderio di smettere di bere ci accomuna"

Il 26° anniversario degli Alcolisti Anonimi ed il 13° di Al Anon è stato celebrato domenica presso la sede di Torbiera a Codigoro con un incontro per ricordare come l’unico requisito richiesto per essere membri di Al-Anon sia "il desiderio di smettere di bere".

Il sindaco di Mesola Gianni Padovani ha ammesso di non conoscere l’associazione scusandosi e promettendo che in futuro si avvarrà di questa importante realtà mentre quello di Codigoro Alice Zanardi ha sottolineato l’importanza "del coraggio di raccontare il proprio calvario tendendo la mano al prossimo senza chiedere mai nulla in cambio. Una malattia dolorosa e subdola che, a chi ci crede, e si aggrega al vostro meraviglioso gruppo potrà vincere e uscire dalla dipendenza dell’alcol" Il comandante della Polstrada di Codigoro, Francesco Zanfardino ha spiegato come l’incontro gli abbia consentito "una crescita personale per avere in futuro un approccio diverso a chi viene contestato il superamento del tasso alcolemico durante la guida. Dopo questo iniziativa gli proporremo anche un percorso, grazie ad A.A. per uscire da questa devastante dipendenza. Tante le storie raccontate da chi è uscito dal calvario dell’alcolismo, espresse con emozione e forza al tempo stesso, tutte sorrette dall’amore dei vari gruppi di A.A. Laura, nome di fantasia come tutti i successivi, "credevo di non avere un problema col bere, ma solo quando sono entrata ho scoperto che era grosso il problema. Oggi sono una donna diversa e migliore che non beve più".

Anna "ero una mamma disperata che cercava una strada per far star bene il figlio, che viveva con due alcolisti. Gli insegnanti mi hanno chiesto dove avessi portato mio figlio che era rinato a scuola e studiava con ottimi risultati, A.A. è anche questo e da allora ho smesso di bere e siamo rinati tutti". Anna "sono stata portata di peso da A.A., non avevo il desiderio di smettere di bere, ma l’amore che ha trovato nel gruppo mi ha spinto a rimanere, provando una profonda gratitudine perché grazie a loro ho superato l’alcolismo. Non credevo fosse una malattia e adesso non bevo più e a volte questa dipendenza è solo la punta dell’iceberg". Giovanni che dopo il carcere e un matrimonio fallito, "non bevevo ma ingozzavo l’alcol" attraverso A.A. "ho scoperto la preghiera, il perdono, ho ritrovato l’amore e adesso sono un uomo diverso e credo anche migliore".

cla.casta.