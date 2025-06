Il diario nel segno della musica. La copertina è creata dai ragazzi

Parlerà di musica e racconterà come questa ha plasmato il territorio il prossimo diario scolastico che il Comune di Bondeno consegnerà gratis a tutti i bambini e ragazzi delle elementari e medie. Sulle copertine delle nuove agende, verranno stampati i disegni dei due primi classificati all’ultimo concorso artistico “Vinci la Copertina”: Markus Mucerino (elementari di Scortichino) sul diario della scuola primaria ed Electra Paltrinieri (classe 3B) su quello delle medie. "Ai vincitori, ai premiati e ai partecipanti i complimenti per aver interpretato in modo originale il tema della musica – così il sindaco, Simone Saletti–: un’espressione artistica stimolante che a Bondeno può essere praticata grazie ad Auxing Scuola di Musica Bondeno e alla scuola Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Scortichino". Il racconto di entrambi i centri di formazione musicale troverà ampio spazio nelle pagine interne dei diari. " Oltre ai vincitori Markus ed Electra – ha aggiunto l’assessore alle Politiche giovanili, Francesca Aria Poltronieri –, che peraltro hanno conquistato anche un buono da 50 euro cadauno spendibile nelle piccole attività del territorio – ha puntualizzato l’assessore –, il concorso ha visto dieci premiati per la categoria, oltre a una menzione speciale a un ragazzo che si è distinto nel concorso per ben 6 edizioni consecutive. Ma la partecipazione complessiva è stata di oltre 400 studenti". Alle elementari, dopo il vincitore, i premiati sono stati: Alice Menghini (4B), Emma Cestari (3A), Malak Benomar (5E), Vladyslav Bailema (5A), Adam El Houri (2A), Alessandra Cretu (4D), Camilla Rivaroli (1), Emily Cebanu (4B), Michele Vergnani (2D). Alle medie: Leone Barbieri (1F), Riccardo Zucchi (3A), Francesca Zancoghi (3F), Niccolò Barbieri (2B), Christian Manzitti (1B), Ghizlane Chahir (2A), Gianluca Nicoli (3D), Ilary Coni (1D), Mattia Bega (1B), Dmitriy Grandi (3E).