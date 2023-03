Il dibattito con Ascom L’importanza dei dehors "Ruolo centrale delle città"

"Dehors nel post pandemia: dall’occupazione del suolo pubblico al progetto di spazio pubblico". E’ il tema della tavola rotonda di Fipe ed Ascom in programma lunedì dalle 14.30 nella sala conferenze di via Baruffaldi. "I dehors – così Marco Amelio, presidente provinciale Ascom – sono entrati stabilmente a integrare e sviluppare la filiera dell’accoglienza: è un dato di fatto consolidato quanto visibile. Va dato atto a Fipe del lavoro svolto in questi mesi a supporto dei pubblici esercizi che ha consentito la proroga governativa fino al 31 dicembre per quanto riguarda la procedura semplificata di autorizzazione delle distese".

"Il nostro incontro di lunedì – dice Matteo Musacci, presidente provinciale di Fipe – vuole sottolineare l’importanza e il ruolo centrale assunto dai dehors nei centri cittadini. Stiamo lavorando per trovare un ragionevole punto di sintesi con le pubbliche amministrazioni e la Sovrintendenza per realizzare piani operativi delle distese che possano assicurare soluzioni decorose e accessibili. Vogliamo – l’aggiunta – salvaguardare le nostre attività e la sostenibilità economica delle distese che in moltissimi casi rappresentano una fonte economica imprescindibile per la ripresa". La chiusura è affidata a Davide Urban, direttore generale Ascom: "Sarà un convegno di particolare importanza, andremo ad affrontare in maniera ampia il tema dell’ospitalità anche grazie alle distese".

L’appuntamento di lunedì avrà inizio con il saluto istituzionale di Amelio e l’apertura dei lavori da parte dello stesso Musacci: poi si entrerà nel vivo con il dibattito che vedrà protagonisti i sindaci di Ferrara e Cento, Alan Fabbri ed Edoardo Accorsi, l’assessore all’Ambiente del comune di Comacchio Antonio Cardi e Luciano Sbraga che dirige il centro studi nazionale di Fipe. A tirare le conclusioni in una prospettiva regionale sarà Pietro Fantini, direttore della Confcommercio dell’Emilia Romagna. Chi fosse interessato a presenziare dovrà registrarsi inviando una mail a [email protected] (indicando nell’oggetto seminario distese) oppure chiamando il 0532.234216.